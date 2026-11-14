Няма атака или целенасочено действие срещу конкретни предприятия, които се проверяват от Комисията за защита на конкуренцията. Това заяви зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков по повод наложената санкция на „Кауфланд България“ от близо 76 млн. евро за установени нелоялни търговски практики спрямо български производители на хранителни продукти. В ефира на "Събуди се" Чолаков коментира, че в последната година и половина ефективността на контролната и на регулаторната работа е започнала значително да се повишава.

Той посочи, че досега голямата търговска верига е санкционирана три пъти за едни и същи нарушения. "Още 2015 г. предишната комисия е установила някои нелоялни практики в тяхното поведение спрямо доставчиците. През 2020 г. са санкционирани, а през 2023 г. санкцията е потвърдена от Върховния съд", заяви той.

Наложената санкция в първия случай е била в размер на 340 хил. лева. По два следващи случая през 2025 г. са наложени две санкции по 250 хил. лева. Според зам.-председателя на КЗК обаче тази санкция не действа и не предизвиква резултат. По думите на Чолаков става дума за рецидив, което е довело до налагането на глоба от близо 76 млн. евро.

"В Полша последната такава глоба за сходно нарушение е 170 млн. евро. В Португалия са налагани глоби, френският регулатор редовно налага глоби, така че има най-разнообразна практика", заяви той.

"Магазинът няма да затвори и те го казаха. Няма абсолютно никакви притеснения", посочи още зам.-председателят на КЗК. Според него обаче това със сигурност ще се отрази на взаимоотношенията между търговците и производителите.

Той даде пример за нелоялна практика от друга верига, при която от български производител на яйца, който е имал договр да предоставя яйца на ишлеме, е изискано да заплаща за реклама. "Той е отказал и те са му прекратили договора. Това нещо няма да бъде толерирано. Вече има нови изисквания в законодателството, които веригите и търговците ще трябва да започнат да спазват", посочи Чолаков.

От КЗК посочиха още, че не очакват краткосрочно вдигане на цените, за да се компенсира големият размер на глобата. "Има пазарна логика, може би ще се наложи някои големи търговци да си понамалят маржовете", заяви зам.-председателят.

По думите му има страх у производителите да информират и да сезират. "Много голямо следващо нарушение, което би било направено, е в момента някой да започне да отмъщава на хора, които са ни дали информация, защото са били длъжни по закон да я дават. Ако се повиши доверието в комисията, а то се повишава, започват сигналите", коментира той.

Чолаков съобщи, че именно по сигнали КЗК е образувала в момента производства за осем предполагаеми картели при обществени поръчки, включително за болнично хранене и IT оборудване. Скоро се очакват и резултатите.

Повече гледайте във видеото.