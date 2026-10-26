Медиите подозират натиск от Азербайджан

Дългогодишният съветник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган - Октай Сарал, подаде оставка, а медиите в Турция свързаха случая с евентуална намеса на президента на Азербайджан Илхам Алиев.

В изявление в социалната мрежа X Сарал пише: „Днес, с голяма чест, гордост и смирение, които изпитвам от 2016 г. насам, подавам оставката си от поста главен съветник на нашия президент г-н Реджеп Тайип Ердоган. Постовете идват и си отиват, титлите се сменят. Истинският въпрос не е какъв пост заема човек, а на каква позиция стои. За нас важни са не постовете, а каузата, към която вървим от години, и сътрудничеството, което поддържаме рамо до рамо с нашия уважаем президент.“ 

„Дойче веле“ отбелязва, че в съобщението си Октай Сарал използва израза „оставка“, а не формулировката „освобождаване по собствено желание“, която обикновено се употребява в средите на управляващите. Медията припомня за продължаващата полемика между Турция и Азербайджан относно решението на азербайджанското правителство от септември да забрани достъпа до учебните заведения на момичетата с хиджаб (традиционната мюсюлманска забрадка).

„Дойче веле“ припомня, че на 12 октомври пак в изявление в Х съветникът на турския президент разкритикува забраната за носене на забрадки в Азербайджан, заявявайки, че „възпрепятстването на правото на образование на ученичките със забрадки в Азербайджан е неприемливо. Правото на образование не може да бъде жертвано за каквито и да било идеологически внушения.“

​Близкият изток: Поредното пренареждане

След седмици на спорове между Турция и Азербайджан освобождаването от длъжност на главния съветник на президента Октай Сарал разкри мащаба на напрежението в отношенията между двете държави, допълва германската медия.

От там отбелязват и факта, че тази седмица Анкара ще бъде домакин на 13-ата среща на върха на Организацията на тюркските държави (ОТД). В момент, когато участието на азербайджанския президент Илхам Алиев бе поставено под въпрос, президентът Реджеп Тайип Ердоган покани Алиев на срещата на върха в телефонен разговор на 21 октомври, припомня „Дойче веле“ и обръща внимание на обстоятелството, че оттеглянето на Сарал идва непосредствено след този телефонен разговор. Все още не е официално потвърдено дали Алиев ще вземе участие.

Според графика на ОТД външните министри ще се срещнат на 29 октомври, а държавните глави – на 30 октомври в Президентския комплекс в Анкара. Предвижда се по време на срещата на върха ротационното председателство да бъде предадено от Азербайджан на Турция. Поради тази причина участието на Алиев е от значение не само заради напрежението между двете държави, но и от протоколна гледна точка.

В дневния ред на срещата на върха, наред с политическото сътрудничество, са включени търговията, транспортните връзки, енергетиката и приоритетите на организацията за следващия период.

Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: Иво Радойков, БТА

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