Дългогодишният съветник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган - Октай Сарал, подаде оставка, а медиите в Турция свързаха случая с евентуална намеса на президента на Азербайджан Илхам Алиев.

В изявление в социалната мрежа X Сарал пише: „Днес, с голяма чест, гордост и смирение, които изпитвам от 2016 г. насам, подавам оставката си от поста главен съветник на нашия президент г-н Реджеп Тайип Ердоган. Постовете идват и си отиват, титлите се сменят. Истинският въпрос не е какъв пост заема човек, а на каква позиция стои. За нас важни са не постовете, а каузата, към която вървим от години, и сътрудничеството, което поддържаме рамо до рамо с нашия уважаем президент.“

Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum. Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur. Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir. Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim. Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin. — Oktay SARAL (@oktay_saral) October 26, 2026

„Дойче веле“ отбелязва, че в съобщението си Октай Сарал използва израза „оставка“, а не формулировката „освобождаване по собствено желание“, която обикновено се употребява в средите на управляващите. Медията припомня за продължаващата полемика между Турция и Азербайджан относно решението на азербайджанското правителство от септември да забрани достъпа до учебните заведения на момичетата с хиджаб (традиционната мюсюлманска забрадка).

„Дойче веле“ припомня, че на 12 октомври пак в изявление в Х съветникът на турския президент разкритикува забраната за носене на забрадки в Азербайджан, заявявайки, че „възпрепятстването на правото на образование на ученичките със забрадки в Азербайджан е неприемливо. Правото на образование не може да бъде жертвано за каквито и да било идеологически внушения.“

​Близкият изток: Поредното пренареждане

След седмици на спорове между Турция и Азербайджан освобождаването от длъжност на главния съветник на президента Октай Сарал разкри мащаба на напрежението в отношенията между двете държави, допълва германската медия.

От там отбелязват и факта, че тази седмица Анкара ще бъде домакин на 13-ата среща на върха на Организацията на тюркските държави (ОТД). В момент, когато участието на азербайджанския президент Илхам Алиев бе поставено под въпрос, президентът Реджеп Тайип Ердоган покани Алиев на срещата на върха в телефонен разговор на 21 октомври, припомня „Дойче веле“ и обръща внимание на обстоятелството, че оттеглянето на Сарал идва непосредствено след този телефонен разговор. Все още не е официално потвърдено дали Алиев ще вземе участие.

Според графика на ОТД външните министри ще се срещнат на 29 октомври, а държавните глави – на 30 октомври в Президентския комплекс в Анкара. Предвижда се по време на срещата на върха ротационното председателство да бъде предадено от Азербайджан на Турция. Поради тази причина участието на Алиев е от значение не само заради напрежението между двете държави, но и от протоколна гледна точка.

В дневния ред на срещата на върха, наред с политическото сътрудничество, са включени търговията, транспортните връзки, енергетиката и приоритетите на организацията за следващия период.

Редактор: Цвета Лазаркова