Той потвърди и готовността на България да продължи активната си подкрепа за присъединяването на Сърбия към ЕС

Министър-председателят Румен Радев поздрави гражданите на Сърбия за участието им в демократичния процес, а Студентската листа – за изборната победа. В публикация в социалната мрежа Х той заяви, че България е готова да продължи да подкрепя европейската интеграция на Сърбия.

„България и Сърбия имат силни отношения, основани на вековни връзки и обща отговорност за мира, стабилността и просперитета в нашия регион“, написа Радев.

Той посочи, че очаква двустранните отношения да се развиват чрез конструктивен диалог, икономическо сътрудничество и по-добра свързаност между двете държави. Премиерът потвърди и готовността на България да продължи активната си подкрепа за присъединяването на Сърбия към Европейския съюз.

Студентската листа печели изборите в Сърбия с над 52%, избирателната активност е близо 70%

Специално внимание в публикацията е отделено на българското национално малцинство в Сърбия. Според Радев запазването на неговата културна идентичност, език и традиции, както и гарантирането на пълните му права и възможности, трябва да останат важна част от двустранния диалог.

„Вярвам, че чрез взаимно уважение, доверие и сътрудничество България и Сърбия могат да отворят нова страница в отношенията си и да допринесат за една по-силна, по-свързана и по-просперираща Югоизточна Европа“, заяви министър-председателят.

МВнР към сърбите: Впечатляващо високата избирателна активност ясно показва желанието ви да бъдете активни участници в изграждането на по-добро бъдеще

От МВнР също поздравиха сърбите за изборната победа на Студентската листа, като изтъкнаха високата избирателна активност в страната. 

„Поздравления за гражданите на Сърбия за успешното провеждане на вчерашните предсрочни парламентарни избори. Впечатляващо високата избирателна активност ясно показва желанието ви да бъдете активни участници в изграждането на по-добро бъдеще", написаха от ведомството в Х. 

Редактор: Дарина Методиева

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