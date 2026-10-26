Снимка: БГНЕС
Той потвърди и готовността на България да продължи активната си подкрепа за присъединяването на Сърбия към ЕС
Министър-председателят Румен Радев поздрави гражданите на Сърбия за участието им в демократичния процес, а Студентската листа – за изборната победа. В публикация в социалната мрежа Х той заяви, че България е готова да продължи да подкрепя европейската интеграция на Сърбия.
„България и Сърбия имат силни отношения, основани на вековни връзки и обща отговорност за мира, стабилността и просперитета в нашия регион“, написа Радев.
🇧🇬🇷🇸 Congratulations to the people of Serbia on their participation in the democratic process and to the Students’ List on its electoral victory. Bulgaria and Serbia share a strong relationship based on centuries-old ties and common responsibility for peace, stability and prosperity in our region. I look forward to strengthening our bilateral relations through constructive dialogue, economic cooperation and greater connectivity. We stand ready to continue our strong support for Serbia’s integration towards EU membership. The Bulgarian national minority in Serbia holds a special place in our relations. Preserving its cultural identity, language and traditions, and ensuring its full rights and opportunities, must remain an important part of our bilateral dialogue. I believe that through mutual respect, trust and cooperation, Bulgaria and Serbia can open a new chapter in their relationship and contribute to a stronger, more connected and prosperous Southeast Europe.— Rumen Radev (@RumenRadevPM) October 26, 2026
Той посочи, че очаква двустранните отношения да се развиват чрез конструктивен диалог, икономическо сътрудничество и по-добра свързаност между двете държави. Премиерът потвърди и готовността на България да продължи активната си подкрепа за присъединяването на Сърбия към Европейския съюз.
Студентската листа печели изборите в Сърбия с над 52%, избирателната активност е близо 70%
Специално внимание в публикацията е отделено на българското национално малцинство в Сърбия. Според Радев запазването на неговата културна идентичност, език и традиции, както и гарантирането на пълните му права и възможности, трябва да останат важна част от двустранния диалог.
„Вярвам, че чрез взаимно уважение, доверие и сътрудничество България и Сърбия могат да отворят нова страница в отношенията си и да допринесат за една по-силна, по-свързана и по-просперираща Югоизточна Европа“, заяви министър-председателят.
МВнР към сърбите: Впечатляващо високата избирателна активност ясно показва желанието ви да бъдете активни участници в изграждането на по-добро бъдеще
От МВнР също поздравиха сърбите за изборната победа на Студентската листа, като изтъкнаха високата избирателна активност в страната.
„Поздравления за гражданите на Сърбия за успешното провеждане на вчерашните предсрочни парламентарни избори. Впечатляващо високата избирателна активност ясно показва желанието ви да бъдете активни участници в изграждането на по-добро бъдеще", написаха от ведомството в Х.Редактор: Дарина Методиева
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