Обилни валежи причиниха внезапни наводнения в няколко района на тайландския остров Пукет през изминалата нощ, предаде „Асошиейтед прес“, позовавайки се на представители на властите.

И трите окръга в oстровната провинция, включително столицата град Пукет, бяха засегнати от наводненията. Нивото на водата започна да спада преди обяд, но някои ниско разположени райони останаха под вода и на малките превозни средства беше препоръчано да избягват преминаването през тези райони.

Заместник-губернаторът на провинцията Ромдон Хаявае заяви, че някои части от провинцията са били засегнати и от кални свлачища и властите работят по разчистването на отломките, за да предотвратят попадането им в каналите и запушването на отводнителните пътища.

Снимка: БТА/АР/Phuket province's Public Ralations Department

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Снимки и видеозаписи, публикувани в социалните мрежи, показват как придошлите води преминават през жилищни райони и блокират няколко пътни участъка, правейки ги непроходими. На кадрите се виждат и частично затрупани от купчини кал и камъни превозни средства, останали след наводненията. Засегнати бяха около 100 домакинства, като няма данни за жертви, съобщи заместник-губернаторът.

PHUKET - Persistent rain caused runoff that washed big rocks and mud into communities and tourist venues in this southern island province on Monday morning. Listen to the story or get the full story in the 1st comment. https://t.co/aa1yWhDDWk — Bangkok Post (@BangkokPostNews) October 26, 2026

Тайландската метеорологична служба предупреди за силни дъждове в южната островна провинция, които ще продължат до сряда и могат да предизвикат още внезапни наводнения и кални свлачища.

Наводненията опустошиха много части от Тайланд от средата на септември насам, като според актуални данни на Департамента за превенция и ограничаване на бедствията са загинали най-малко 83 души. Тайландската столица Банкок също се сблъска с внезапни наводнения в края на септември след дни на проливни дъждове, което принуди хиляди хора да се евакуират и доведе до редица проблеми.

Редактор: Цвета Лазаркова