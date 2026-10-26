Части от провинцията са били засегнати и от кални свлачища

Обилни валежи причиниха внезапни наводнения в няколко района на тайландския остров Пукет през изминалата нощ, предаде „Асошиейтед прес“, позовавайки се на представители на властите. 

И трите окръга в oстровната провинция, включително столицата град Пукет, бяха засегнати от наводненията. Нивото на водата започна да спада преди обяд, но някои ниско разположени райони останаха под вода и на малките превозни средства беше препоръчано да избягват преминаването през тези райони.

Заместник-губернаторът на провинцията Ромдон Хаявае заяви, че някои части от провинцията са били засегнати и от кални свлачища и властите работят по разчистването на отломките, за да предотвратят попадането им в каналите и запушването на отводнителните пътища. 

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Снимка: БТА/АР/Phuket province's Public Ralations Department

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Снимки и видеозаписи, публикувани в социалните мрежи, показват как придошлите води преминават през жилищни райони и блокират няколко пътни участъка, правейки ги непроходими. На кадрите се виждат и частично затрупани от купчини кал и камъни превозни средства, останали след наводненията. Засегнати бяха около 100 домакинства, като няма данни за жертви, съобщи заместник-губернаторът. 

Тайландската метеорологична служба предупреди за силни дъждове в южната островна провинция, които ще продължат до сряда и могат да предизвикат още внезапни наводнения и кални свлачища. 

Наводненията опустошиха много части от Тайланд от средата на септември насам, като според актуални данни на Департамента за превенция и ограничаване на бедствията са загинали най-малко 83 души. Тайландската столица Банкок също се сблъска с внезапни наводнения в края на септември след дни на проливни дъждове, което принуди хиляди хора да се евакуират и доведе до редица проблеми.

Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: Симеон Томов, БТА

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