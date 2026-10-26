Високите екотакси може да останат поне до февруари 2027 г. предупреждават от Българската асоциация на електротехниката и електрониката. Причината е, че съдът временно блокира приетите от правителството по-ниски продуктови такси за потребителите и българския бизнес.

Председателят на асоциацията д-р инж. Димитър Белелиев каза в ефира на NOVA NEWS, че заради това решение на съда потребителите ще продължат да плащат с 5 до 10% повече за електротехника. Бизнесът и потребителите в този случай са от една и съща страна, допълни той.

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Инж. Белелиев обясни, че тези такси бяха въведени преди двайсетина години по изискване на Европа, като всяка страна трябваше самостоятелно да реши какви такси да плаща. По думите му за дълъг период от време таксите бяха сравнително ниски, но така наречените оползотворяващи организации, обжалваха това решение и вдигнаха цените, които взимат

Той обърна внимание, че последните две правителства осъзнаха, че проблемът е сериозен и взеха мерки. „Седнаха, смятаха, имаше обществено обсъждане, експерти проучиха практиката във всички държави в ЕС и стигнаха до едни цени, които, по мое виждане, отново са високи, но са доста по-добри от тези, които бяха тогава. Само че тези нови такси бяха обжалвани и според нас това е дълбоко неправилно“, категоричен беше той.

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Според него, ако има някакви нарушени икономически интереси, вероятно има ред, по който те могат да бъдат възстановени, но е неправилно цялата държава да става заложник на старите високи екотакси.

„Проблемът действително е голям, ние не го усещаме, но тук става въпрос за няколко милиарда, които трябва да се плащат от нас потребителите и от бизнеса в България. Идеята на тези такси е следната – имате мобилен телефон и когато свърши неговият срок на експлоатация, да не го хвърлите в кофата за боклук, а производителят, който ви го е продал или вносителят, който го е внесъл, да го преработи по един безопасен начин. И тук е мястото на оползотворяващите организации, които са неправителствени организации, които не разпределят печалба. Те всъщност събират пари от тези, които са пуснали на пазара електротехниката и я продават. В Европа това е решено по различни начини, но навсякъде цените са по-ниски, отколкото в България“, категоричен беше инж. Белелиев.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова