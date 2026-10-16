Предложените промени в Закона за управление на отпадъците предизвикаха спор в Народното събрание. Целта на предложенията е да се създадат условия за повече конкуренция между фирмите за рециклиране и преработка, което според вносителите може да допринесе и за по-ниски цени на стоките в магазините. Първоначалният законопроект беше внесен от „Демократична България“, а впоследствие текстовете бяха преработени от управляващите.

От „Прогресивна България“ защитиха измененията с аргумента, че ще подобрят прозрачността и контрола в сектора. „Това е истински пробив в управлението на отпадъците. Промените са революционни. Създаваме условия за по-голяма прозрачност и засилен контрол, както и за по-ефективна конкуренция и предпоставка за по-ниски цени“, заяви Стефан Сабрутев. Текстовете предвиждат организациите по оползотворяване на отпадъците да преминат от разрешителен към регистрационен режим. Важен, според вносителите, е и контролът върху дейността им, включително върху финансовите потоци и изпълнението на екологичните изисквания.

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От „Демократична България“ обаче възразиха срещу преработката на първоначалните предложения. „Конкуренцията се гарантира с ограничена административна намеса. Когато от Министерството на околната среда и водите могат да ти отказват при неясни основания, това намалява конкуренцията и не е същото като контрола“, коментира Божидар Божанов.

Татяна Султанова от „Продължаваме Промяната“ също критикува мнозинството: „Това, което правите, е преразказ на съществуващи текстове. Не чувате и отхвърлихте всички предложения на вносителите“. Сабрутев отговори, че управляващите са премахнали текстове, които според него обслужват лобистки интереси.

Критики дойдоха и от „Възраждане“. „Контрол е необходим, за съжаление не е предвиден в законопроекта“, заяви Петър Петров.

Първоначалният проект предвиждаше и отпадане на продуктовата такса за автомобилите, но тази част от предложенията беше отхвърлена в парламентарната комисия във вторник. Предвижда се също по-ясно проследяване на движението на отпадъците и по-строг контрол върху финансовите потоци, таксите и банковите гаранции.

Редактор: Ралица Атанасова