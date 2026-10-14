Жителите на ЕС купуват все по-големи количества електрическо и електронно оборудване, но само малка част от него се събира за рециклиране или бива изхвърляна, сочат нови данни.

Около 32 килограма електрическо и електронно оборудване на човек, включително мобилни телефони, компютри и домакински уреди, са били пуснати на пазара на ЕС през 2024 г., съобщи статистическата агенция на ЕС „Евростат”. Това се сравнява с около 18 килограма на човек през 2015 г. Увеличението се дължи предимно на големи уреди като перални и съдомиялни машини, както и на слънчеви панели.

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Германия и Австрия регистрираха най-големите числа в ЕС, с около 38 килограма ново електрическо и електронно оборудване на човек, пуснато на пазара през 2024 г.

Въпреки това, само около 12 килограма електрически и електронни отпадъци на човек са били официално събрани за изхвърляне или рециклиране в целия ЕС през тази година. В Германия числото е било само 11 килограма.

Това е оставило разлика от около 20 килограма на човек между количеството ново оборудване, навлизащо на пазара на ЕС, и количеството събрани електронни отпадъци.

Остава неясно дали допълнителното оборудване все още се използва, съхранява се или е било изхвърлено по неофициални канали.

Редактор: Ина Григорова