Четири пъти да се намалят екотаксите за домакински уреди предлага Министерството на околната среда и водите. Това ще стане с промени в наредбата за определяне на продуктова такса за отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Дали това намаление ще се усети от потребителите - темата коментира председателят на Българската асоциация на електротехниката и електрониката д-р инж. Димитър Белелиев в Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

„Това са такси, които плаща всеки вносител или производител на електронно оборудване. От МОСВ предлагат те да бъдат намалени, защото не са променяни от 20 години насам. Това би довело до падане на цените на уредите – това е основният въпрос, който интересува потребителите”, обясни той.

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По думите му потребителите ще усетят промяната в цените веднага след влизането на промените. „Ще се намали цената на продаваните продукти между 3 и 5%”, уточни д-р Белелиев.

„Вносителят и производителят имат три варианта, за да изпълнят своя ангажимент към екотаксите. Първият вариант е да платят на държавата по тази наредба, вторият вариант е сами да събират и рециклират продуктите и третият – участие в колективно-оползотворяващи организации. Държавата, сваляйки цената надолу, дава възможност бизнеса да планира занапред”, смята експертът.

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Редактор: Никола Тунев