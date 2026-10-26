Участници в масово сбиване между представители на три фамилии в Петрич са наказани с по 13 денонощия задържане в структура на МВР, съобщи кореспондентът на БТА в Петрич Деница Кючукова. До санкциите се стигнало след инцидент, при който са използвани камъни, тухли, бутилки и пиротехнически изделия.

Сигналът за боя е подаден на телефон 112 на 23 октомври. При пристигането си полицаите заварили няколко групи хора, които се замеряли с различни предмети. Част от тях били хвърляни и по служителите на реда.

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След намесата на полицията участниците се разбягали. Последвали издирвателни действия, при които разследващите прегледали записи от охранителни камери в района. По този начин били установени замесените в конфликта, които впоследствие били задържани за срок до 24 часа.

Според събраните сведения напрежението е възникнало между представители на три фамилии заради стари неразбирателства. От прокуратурата посочват, че действията им са нарушили обществения ред и са изложили на риск живота и здравето на намиращите се наблизо граждани.

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Случаят е квалифициран като дребно хулиганство, а материалите са изпратени в Районната прокуратура в Благоевград. При инцидента са пострадали двама души – мъж и жена. По първоначални данни мъжът е получил порезна рана на главата, а жената е била наранена в областта на крака от тежък предмет.

Редактор: Цветина Петкова