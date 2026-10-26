„Продължаваме Промяната“ няма да участва в партийни договорки за избора на президент, а Андрей Гюров трябва да получи подкрепата на българските граждани. Това заяви лидерът на партията Асен Василев на брифинг след първия тур на президентските избори. Той отправи остри критики към премиера Румен Радев и го обвини, че използва Министерския съвет за политическа агитация, плаши обществото с война и не успява да гарантира националната сигурност.

„Бих посъветвал Румен Радев да не използва Министерския съвет като партийна централа, тъй като това е нарушение на Изборния кодекс. Преди да обвинява други хора в „сглобки“, да погледне какво прави в родното си село“, заяви Василев.

Асен Василев след първия тур: Изборът на президент не трябва да бъде продукт на партийни договорки

Той беше попитан дали кандидатът за президент Андрей Гюров трябва официално да поиска подкрепа от други политически сили преди втория тур. „Андрей Гюров направи най-важното - поиска подкрепа от българските граждани. Аз лично смятам, че не трябва да се правят сделки в партийни централи и по такъв начин да се избере президент на страната. Президентът на страната трябва да бъде избран от българските граждани“, категоричен беше той.

На въпрос дали би подкрепил ново политическо споразумение с ГЕРБ в името на евроатлантическата ориентация на България, Василев направи разграничение между съставянето на правителство и избора на държавен глава. „Аз мисля, че е абсолютно необходимо президентът да не е Илияна Йотова, защото видяхме, че когато имате президент, премиер и председател на Народното събрание от една и съща партия, абсолютно са се самозабравили. Но това зависи от българските граждани“, заяви лидерът на „Продължаваме Промяната“.

Той даде пример с Николай Балабанов, кмет на село Славяново, който по думите му е бил избран от ГЕРБ, но сега участва в структурите на „Прогресивна България“ като координатор.

„Сглобка“ в родното село на господин Радев. Може би затова сънува сглобки. Истината обаче е, че на българските граждани им е писнало някой да ги плаши с нещо. Скоро ще извадят и лошата ламя Спаска да обяснява колко е зле“, коментира лидерът на ПП.

Василев обвини министър-председателя, че не се справя с гарантирането на сигурността в страната. Той коментира и последното убийство, като постави под въпрос твърденията на Радев, че подобни престъпления са свързани с конфликти в олигархичните среди.

„Радев е абсолютно несъстоятелен като премиер. Не може да защити сигурността на българските граждани в страната. Виждаме, че се случват поръчкови убийства. И той като премиер казва, че тези поръчкови убийства щели да продължат. Не само това - казва, че били, защото олигархията се избива“, заяви той.

Василев посочи, че убитият в събота Слави Бинев е подкрепял кандидатурата на Илияна Йотова, участвал е в инициативен комитет и е бил близък с вътрешния министър Иван Демерджиев.

„Тук въпросът ми е: човекът, който беше убит в събота, който е подкрепил госпожа Йотова, присъствал е в инициативен комитет, близък приятел е с министър Демерджиев, с когото е трябвало в деня на убийството заедно да открият турнир – олигарх ли е? Ако е олигархия, може би е прогресивна олигархия“, каза Василев.

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На въпрос дали вижда връзка между убийството и кандидатурата на Йотова, той отговори отрицателно. Част от изявлението му беше посветена на националната сигурност и последните инциденти с кораби и дронове в Черноморския регион. Василев обвини Радев, че използва войната в Украйна, за да внушава страх на избирателите. Според него българските институции трябва да демонстрират решителност и да поддържат активно сътрудничество със съюзниците от НАТО.

По думите му ситуацията се е променила след идването на власт на правителството на Радев. „Войната я докараха Румен Радев и Илияна Йотова в България“, заяви Василев.

Той призова за по-твърда позиция при нарушения на българското морско и въздушно пространство. „Ако искат България да бъде защитена, трябва да гласуват за някой, който няма да се върти като пумпал. Ще говори нормално с нашите съюзници, а няма да ги обвинява, че нищо не разбират. Ще заеме твърда позиция, за да е ясно, че всеки, който наруши нашето морско или въздушно пространство, ще получи ясен отговор“, каза той.

Василев отправи и иронична забележка към призивите за мир на политическите си опоненти. „Въпросът не е дали искаш мир, въпросът е дали знаеш как да го постигнеш. Това, което видяхме, е, че нито Румен Радев, нито Илияна Йотова знаят как да защитят българските граници и да постигнат мир“, заяви лидерът на ПП.

Според него премиерът трябва да заеме ясна и последователна позиция по международните въпроси.

Лидерът на ПП оспори и твърдение на Радев, че Андрей Гюров е подписал без мандат военно споразумение с Украйна. Василев припомни изказване на министър-председателя от 3 юли 2026 г., според което споразумението не съдържа конкретни ангажименти, количества или срокове.

Василев постави въпроса и за готовността на българската армия да реагира при подобни инциденти. Според него трябва да бъдат задействани съвместни планове на НАТО, но за това е необходимо доверие между България и съюзниците ѝ.

Лидерът на ПП припомни, че Румен Радев е бил президент и върховен главнокомандващ в продължение на девет години, а преди това е оглавявал Военновъздушните сили. „Аз, като станах финансов министър, удвоих бюджета на армията. Тоест не могат да се оплачат, че нямат пари. Каква ни е подготовката? Колко професионално си е свършил Радев работата - първо като шеф на ВВС, след това като президент и главнокомандващ, за това България да е реално подготвена?“, попита Василев.

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Той настоя за отговор защо страната все още не разполага с необходимите средства за противодействие на безпилотни летателни апарати. „Моята работа като финансов министър съм си я свършил. Дал съм им парите. Намерил съм ги в 3% дефицит, без да вземаме от пенсионерите, без да вземаме от заплатите. Те какво са направили с тях? Защо в момента нямаме система за защита? Защо нямаме антидрон система, при условие че още през 2021 година се говореше да има такава?“, заяви той.

Редактор: Цветина Петкова