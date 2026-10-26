Опасен вредител, който може да доведе до изсъхването на цели групи дървета, е установен за първи път на територията на Европейския съюз. Огнища на т.нар. ясенов агрилус са открити в Унгария и Словакия. В България насекомото все още не е засечено, но институциите обсъждат допълнителни мерки, за да предотвратят появата и разпространението му и у нас.

По този повод Българската агенция по безопасност на храните организира работна среща с представители на държавни институции, научни организации и експерти по опазване на горите.

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Ясеновият агрилус (Agrilus planipennis) е сред най-опасните вредители за ясеновите дървета. Насекомото напада всички европейски видове ясен и може да причини загиването им в рамките на няколко години. Евентуалното му разпространение би застрашило не само горските масиви, но и дърветата в парковете и градските зелени площи. Последиците могат да засегнат също икономиката и биоразнообразието.

От БАБХ уточняват, че в България не е установено присъствие на вредителя, като официални наблюдения за него се извършват ежегодно още от 2014 г.

По време на срещата експертите обсъдиха как насекомото да бъде откривано възможно най-рано и какви действия трябва да предприемат институциите, ако бъде засечено на българска територия. Особено внимание е отделено на контрола върху вноса и придвижването на дървен материал, чрез който съществува риск от разпространение на вредителя. Разгледани са и възможностите за поставяне на повече специализирани уловки на подходящи места в страната, които да подпомогнат наблюдението.

Представени са и мерките, прилагани в други държави, както и европейските правила за ограничаване на опасни вредители по растенията.

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В срещата, ръководена от заместник изпълнителния директор на БАБХ Невена Петрова, участваха представители на Изпълнителната агенция по горите, Министерството на околната среда и водите, Лесотехническия университет и научни институти към Българската академия на науките.

Институциите се договориха да продължат обмена на информация и съвместната работа за ранно откриване на ясеновия агрилус. Според експертите навременните проверки, научните изследвания и информираността на обществото са от ключово значение за предотвратяване на разпространението му.

Редактор: Цветина Петкова