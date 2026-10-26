Цените на петрола тръгнаха надолу в началото на новата търговска седмица, след като дипломатически усилия за овладяване на конфликта между Вашингтон и Техеран дадоха известна надежда на пазарите. Напрежението в Близкия изток обаче остава високо заради продължаващите атаки на йеменските хуси срещу Саудитска Арабия.

Сортът Брент, който служи за основен ориентир на европейските пазари, поевтиня с 1,89% до 114,51 долара за барел. Американският лек суров петрол отчете понижение от 2,16% и се търгуваше за 101,04 долара за барел.

Цените на петрола се сринаха след сигнали за напредък в преговорите между САЩ и Иран

Спадът идва след значително поскъпване в края на миналата седмица. В петък котировките се повишиха с близо 3 долара заради опасения, че нападенията срещу саудитски енергийни обекти могат да застрашат доставките. За цялата предходна седмица Брент натрупа ръст от приблизително 6%, а американският петрол - от 2,3 на сто.

Надеждите за дипломатически пробив се засилиха след информация, че представители на Катар са отпътували за Техеран. Посещението е част от усилията за намаляване на регионалното напрежение, предприети в координация със Съединените щати.

Американският президент Доналд Тръмп не е изключил възможността за нови военни удари срещу Иран след междинните избори за Конгреса на 3 ноември. По думите ѝ това ще продължи да поддържа несигурността на енергийните пазари, като рискът от ново повишаване на цените остава значителен.

След рязкото поскъпване: Цените на петрола отново тръгнаха надолу

Междувременно подкрепяните от Иран йеменски хуси обявиха, че в събота са атакували летище и петролни съоръжения на територията на Саудитска Арабия. Ден по-късно властите в Рияд съобщиха за прехванати нови ракети и безпилотни летателни апарати.

Според анализатори последиците от започналия на 28 февруари американско-израелски конфликт с Иран продължават да се отразяват върху световните енергийни доставки. Компаниите са принудени да променят логистиката си заради нарушенията в корабоплаването през Ормузкия проток и Баб ел-Мандеб – два от най-важните морски маршрути за международната търговия с петрол.

Редактор: Цветина Петкова