Колосалната победа на "Студентската листа" на предсрочните парламентарни избори в Сърбия предизвика позитивни реакции от европейски лидери и представители на международни институции. По последни данни движението получава 140 места в новия парламент.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздравиха победителите и заявиха готовност Европейският съюз да подкрепи реформите в страната.

„Днес народът на Сърбия се гласува рекордно, за да оформи бъдещето на страната си. Поздравления за „Студентска листа“ за победата ѝ на парламентарните избори! Готови сме да подкрепим реформите в областта на върховенството на закона, свободата на медиите, борбата с корупцията и силните демократични институции, както и да работим заедно за постигане на бъдещето на Сърбия в Европейския съюз“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X.

Today, the people of Serbia turned out in record numbers to shape their country’s future. Congratulations to the Student List on its victory in the parliamentary elections. We stand ready to support reforms on the rule of law, media freedom, the fight against corruption and strong democratic institutions, and to work together to advance Serbia’s future in the European Union. @eucopresident — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2026

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола също приветства изборния резултат и рекордната активност, като благодари на европейските депутати и на делегацията, наблюдавала изборите на място. „Европейският парламент остава ангажиран с подкрепата за реформения процес в Сърбия, докато страната продължава по своя европейски път“, подчерта Мецола.

Европейският комисар по разширяването Марта Кос също приветства резултата. Тя отбеляза, че след близо две години протести в защита на демокрацията, върховенството на закона и борбата с корупцията сръбските граждани са гласували в исторически голям брой. Кос заяви, че за страната може да започне нов етап и подчерта, че „вратата към ЕС е отворена“.

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Подкрепа за демократичния процес изрази и генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. В публикация в X той поздрави „Студентска листа“ и заяви, че организацията приветства признаването на резултата от Александър Вучич и ангажимента му за мирен демократичен преход. Берсе посочи, че Съветът на Европа е готов да работи с демократично избраното ръководство на Сърбия за укрепване на човешките права, демокрацията и върховенството на закона. „Можете да разчитате на нашата подкрепа“, написа той.

Congratulations to the Student List of Serbia on your electoral result. Serbian citizens have made their democratic choice. We welcome former President Vučić’s acceptance of the result and commitment to a peaceful democratic transition. Council of Europe stands ready to work with Serbia's democratically elected leadership to strengthen human rights, democracy and the rule of law. Your perseverance, energy and commitment to European principles and Serbia's future have brought you this far. You can count on our support. @MFASerbia @SRBinCoE — Alain Berset (@alain_berset) October 25, 2026

Германският канцлер Фридрих Мерц поздрави студентската листа за победата на парламентарните избори в Сърбия. Той заяви, че Германия ще подкрепя активно европейския път на страната.

„Парламентарните избори в Сърбия са категорично решени. Поздравяваме студентската листа! С исканията си за върховенство на закона, борба с корупцията и основни свободи тя спечели подкрепата на хората. Ще подкрепяме активно европейския път на Сърбия“, написа Мерц в социалната мрежа Х.

Кремъл заяви, че се надява новите политически лидери на Сърбия да осъзнават ползите от сътрудничеството с Русия, след като студентско протестно движение победи на националните избори дългогодишния лидер Александър Вучич, поддържащ близки отношения с Москва.

„Бихме искали да изразим надежда тези нови политически сили да разберат, че сътрудничеството с Русия е в интерес на Сърбия, тъй като носи ползи за страната“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски приветства резултата като „нова глава в историята на страната и нейния народ“.

Відбулись зміни у Сербії – перемога Студентського списку @studentblokade, і це очевидно нова сторінка історії країни та народу. Бажаємо Сербії успіхів, реального розвитку і теплих відносин із європейською спільнотою. Ми в Україні дякуємо Сербії за повагу до нашого народу та держави, нашої незалежності. І завжди радіємо нашим спільним результатам – усьому, що зміцнює наші суспільства та додає людям можливостей. Готові й надалі збільшувати нашу співпрацю, і хай усі добрі надії людей у Сербії будуть реалізовані! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2026

„Готови сме да продължим да разширяваме сътрудничеството си. Нека всички добри надежди на сръбския народ се сбъднат!“, написа Зеленски в публикация в Х.

Вучич дълго време се опитваше да балансира между стремежа на Сърбия към членство в Европейския съюз и тесните ѝ връзки с Русия. Сърбия е сред малкото европейски държави, които запазиха близки отношения с Кремъл след началото на пълномащабната руска офанзива срещу Украйна през 2022 г.

Румънският президент Никушор Дан е първият държавен глава, който поздрави победителите, пише кореспондетът на БТА в Букурещ. Дан акцентира върху високата избирателна активност и европейската перспектива на Сърбия. „Румъния е готова да работи с новото правителство в подкрепа на европейския път на Сърбия и за стабилно и проспериращо съседство“, написа той в X. Той подчерта и връзките между двете държави, основани на общностите им и дългогодишното приятелство по поречието на Дунав.

Congratulations to the people of Serbia on a historic election, with the highest turnout in decades, and to the Students' List on its victory. Romania stands ready to work with the new government for Serbia's European path and a stable, prosperous neighbourhood. Bound by our communities and a long-standing friendship along the Danube, Romania and Serbia can build an even stronger partnership. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 26, 2026

Външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски пожела успех на победителите и изрази надежда за задълбочаване на добросъседските отношения в името на общото европейско бъдеще на региона.

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Поздравления отправи и унгарският премиер Петер Мадяр, който съобщи, че е разговарял по телефона с лидерите на "Студентската листа" и ги е уверил в подкрепата на Унгария. „Радвам се да чуя колко сили им даде нашата победа през април в тази трудна борба“, написа той в социалните мрежи, цитиран от унгарската медия Hang.

Редактор: Ралица Атанасова