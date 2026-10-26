Водещи политически фигури очертаха "демократичния" път на страната

Колосалната победа на "Студентската листа" на предсрочните парламентарни избори в Сърбия предизвика позитивни реакции от европейски лидери и представители на международни институции. По последни данни движението получава 140 места в новия парламент.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздравиха победителите и заявиха готовност Европейският съюз да подкрепи реформите в страната. 

Днес народът на Сърбия се гласува рекордно, за да оформи бъдещето на страната си. Поздравления за „Студентска листа“ за победата ѝ на парламентарните избори! Готови сме да подкрепим реформите в областта на върховенството на закона, свободата на медиите, борбата с корупцията и силните демократични институции, както и да работим заедно за постигане на бъдещето на Сърбия в Европейския съюз“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола също приветства изборния резултат и рекордната активност, като благодари на европейските депутати и на делегацията, наблюдавала изборите на място. „Европейският парламент остава ангажиран с подкрепата за реформения процес в Сърбия, докато страната продължава по своя европейски път“, подчерта Мецола.

Европейският комисар по разширяването Марта Кос също приветства резултата. Тя отбеляза, че след близо две години протести в защита на демокрацията, върховенството на закона и борбата с корупцията сръбските граждани са гласували в исторически голям брой. Кос заяви, че за страната може да започне нов етап и подчерта, че „вратата към ЕС е отворена“.

Исторически обрат: Вучич призна загубата при рекордна за последните десетилетия активност

Подкрепа за демократичния процес изрази и генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. В публикация в X той поздрави „Студентска листа“ и заяви, че организацията приветства признаването на резултата от Александър Вучич и ангажимента му за мирен демократичен преход. Берсе посочи, че Съветът на Европа е готов да работи с демократично избраното ръководство на Сърбия за укрепване на човешките права, демокрацията и върховенството на закона. „Можете да разчитате на нашата подкрепа“, написа той. 

Германският канцлер Фридрих Мерц поздрави студентската листа за победата на парламентарните избори в Сърбия. Той заяви, че Германия ще подкрепя активно европейския път на страната.

„Парламентарните избори в Сърбия са категорично решени. Поздравяваме студентската листа! С исканията си за върховенство на закона, борба с корупцията и основни свободи тя спечели подкрепата на хората. Ще подкрепяме активно европейския път на Сърбия“, написа Мерц в социалната мрежа Х.

Кремъл заяви, че се надява новите политически лидери на Сърбия да осъзнават ползите от сътрудничеството с Русия, след като студентско протестно движение победи на националните избори дългогодишния лидер Александър Вучич, поддържащ близки отношения с Москва.

„Бихме искали да изразим надежда тези нови политически сили да разберат, че сътрудничеството с Русия е в интерес на Сърбия, тъй като носи ползи за страната“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски приветства резултата като „нова глава в историята на страната и нейния народ“.

„Готови сме да продължим да разширяваме сътрудничеството си. Нека всички добри надежди на сръбския народ се сбъднат!“, написа Зеленски в публикация в Х.

Вучич дълго време се опитваше да балансира между стремежа на Сърбия към членство в Европейския съюз и тесните ѝ връзки с Русия. Сърбия е сред малкото европейски държави, които запазиха близки отношения с Кремъл след началото на пълномащабната руска офанзива срещу Украйна през 2022 г.

Румънският президент Никушор Дан е първият държавен глава, който поздрави победителите, пише кореспондетът на БТА в Букурещ. Дан акцентира върху високата избирателна активност и европейската перспектива на Сърбия. „Румъния е готова да работи с новото правителство в подкрепа на европейския път на Сърбия и за стабилно и проспериращо съседство“, написа той в X. Той подчерта и връзките между двете държави, основани на общностите им и дългогодишното приятелство по поречието на Дунав.

Външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски пожела успех на победителите и изрази надежда за задълбочаване на добросъседските отношения в името на общото европейско бъдеще на региона.

"Вучич падна, пише се история": Световните медии за „сеизмичната промяна“ на Балканите

Поздравления отправи и унгарският премиер Петер Мадяр, който съобщи, че е разговарял по телефона с лидерите на "Студентската листа" и ги е уверил в подкрепата на Унгария. „Радвам се да чуя колко сили им даде нашата победа през април в тази трудна борба“, написа той в социалните мрежи, цитиран от унгарската медия Hang. 

Редактор: Ралица Атанасова
Източник: Мартина Ганчева - кореспондент на БТА в Букурещ, БГНЕС, "Унгарски глас", X, Hang

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking