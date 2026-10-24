Преди 3 години Християн Пендиков беше пребит край Охридското езеро заради българското му самосъзнание. През тази седмица нападателите му - Борче Ангелов и Илия Спасески бяха оправдани от съда в Охрид. Секретарят на заличеното вече сдружение „Цар Борис Трети” в Охрид коментира повече по темата в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

По думите му нападението е довело до тежки физически травми, а развитието на съдебния процес е променило първоначалния изход на делото. „На 19 януари 2023 г. бях зверски пребит от двамата нападатели. Съдът обаче ги освободи. Пораженията по мен са физически – имам счупена челюст, счупени прешлени и ребра”, разказа Пендиков.

Той припомни, че първоначално съдът в Охрид е постановил ефективни присъди от по 8 месеца затвор за двамата обвиняеми, както и 2 години изпитателен срок. „След обжалване от страна на прокуратурата и от тях делото се върна на първа инстанция в Охрид, където същият състав, същият съдия и същият прокурор една година по-късно им дадоха оправдателна присъда”, заяви секретарят на заличеното вече сдружение „Цар Борис Трети”.

Съдът в Охрид оправда Борче Ангелов и Илия Спасески за побоя над Християн Пендиков

Пендиков определи съдебното решение като срамно. „Това е още един показател, че правосъдието в Република Северна Македония няма нищо общо с това, което трябва да бъде. Най-вероятно това е присъда, която е срамна и позорна за една правова държава като Република Северна Македония”, коментира той.

По думите му решението създава усещане за безнаказаност при нападения срещу хора с българско самосъзнание. „Мога да го оправдая с това, че ловът на българи е свободен и че всеки един, който се нарича българин, може свободно да бъде пребит. Властите, включително правосъдието, което трябва да защитава, ще ги освобождават от каквато и да било отговорност”, заяви Пендиков.

На въпроса как съдът е аргументирал промяната в решението си и защо двамата обвиняеми са оправдани, той посочи, че все още не разполага с писмените мотиви към присъдата. „Към момента не мога да коментирам това, тъй като съдията прочете присъдата, но ни каза, че няколко дни по-късно ще я получим. Когато я получа, бих я коментирал, но наистина не виждам нито една разумна причина за това тя да бъде оправдателна”, обясни секретарят на заличеното вече сдружение „Цар Борис Трети”.

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