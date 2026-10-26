14-годишно момче се блъсна с автомобила на баща си в ограда на частен имот в село Острово, община Завет. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград, цитирани от кореспондента на БТА в Разград Садет Кърова.

Сигналът е подаден на телефон 112. Момчето взело колата на 54-годишния си баща и катастрофирало на улица „Хемус“. Двамата направили опит да укрият автомобила.

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Съставени са актове за катастрофата и за предоставянето на автомобил на неправоспособен шофьор. Регистрационните табели на колата са отнети. На 75-годишната собственичка на имота е издаден протокол за нанесените щети.

Редактор: Габриела Павлова