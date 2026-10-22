Двама души загубиха живота си при тежък пътен инцидент на главния път Варна - Дуранкулак. Катастрофата е станала в сряда вечерта в района на разклона за каварненското село Селце, съобщи кореспондентът на БТА в Добрич Павлина Живкова.

По първоначална информация товарен автомобил е застигнал и блъснал отзад движещ се пред него челен товарач с прикачено ремарке. Предполага се, че 65-годишният шофьор на камиона е изгубил контрол над превозното средство непосредствено преди сблъсъка.

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Ударът е бил изключително силен, като е причинил сериозни разрушения по машината и ремаркето. Според полицията са били скъсани шасито на ремаркето и кабината на челния товарач.

46-годишният водач на челния товарач е загинал на място. Шофьорът на камиона е бил качен в линейка и транспортиран към болницата в Добрич, но е починал преди да достигне лечебното заведение. По случая е започнало досъдебно производство, което трябва да изясни точните причини за пътното произшествие.

Редактор: Цветина Петкова