Тежък пътен инцидент взе две жертви на пътя София – Варна в района на великотърновското село Леденик. Катастрофата е станала в късния следобед между лек автомобил и тир.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Загинал е водачът на лекия автомобил, както и неговият спътник. Колата се ударила челно в тира.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Заради инцидента трасето между селата Леденик и Момин сбор е затворено. Движението се пренасочва по обходни маршрути.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA