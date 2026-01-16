Движението между Леденик и Момин сбор е блокирано

Тежък пътен инцидент взе две жертви на пътя София – Варна в района на великотърновското село Леденик. Катастрофата е станала в късния следобед между лек автомобил и тир.

КатастрофаСнимка: Мартин Георгиев, NOVA

Загинал е водачът на лекия автомобил, както и неговият спътник. Колата се ударила челно в тира.

КатастрофаСнимка: Мартин Георгиев, NOVA

Заради инцидента трасето между селата Леденик и Момин сбор е затворено. Движението се пренасочва по обходни маршрути.

КатастрофаСнимка: Мартин Георгиев, NOVA

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking