В село Средогрив, в община Чупрене, животът е свързан с редица трудности. Там няма хранителен магазин и обществен транспорт, а хлябът пристига само веднъж седмично. Въпреки неудобствата местните хора не се отказват от родния си край.

Всяка сряда в 9:00 ч. жителите се събират на площада, за да си купят хляб, който трябва да им стигне до следващата седмица. Някои го замразяват, за да го запазят по-дълго.

„Купувам и за цяла седмица. Слагам го във фризера. Много е лошо. Никой не ни влиза в положение, че сме без превоз и без хранителен магазин, а възрастните хора сме много зле“, разказа Тонка Йосифова.

Средогрив се намира на повече от 60 километра от Видин и Монтана. В селото постоянно живеят около 60 души, предимно пенсионери. Липсата на транспорт прави дори посещението при лекар трудно и скъпо. „За да отидат на лекар до Монтана или до Видин, трябва да наемат кола. А горивото сега е доста скъпо“, обясни Ирина Петрова.

89-годишната Ценка Борисова също разказа за трудностите в ежедневието си. По думите ѝ, за да стигне до личния си лекар в Горни Лом, трябва да плати за превоз в двете посоки.

Един от малкото останали удобства за местните е пощата, откъдето могат да получават пенсиите си.

Въпреки проблемите Средогрив има с какво да очарова. Селото е потънало в зеленина, а покрай него минава река Лом. Къщите са просторни, но в много от тях отдавна не живее никой.

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„Като всички села в България е със затихващи функции. От време на време идват млади пенсионери и нещата потръгват“, каза Иван Тодоров.

За някои от жителите обаче липсата на възможности означава и усещане за изолация. „Ако знаех, че такава старост ме очаква… Все едно съм затворник в рамките на Средогрив. Нямам книжка, нямам кола“, сподели Тонка Йосифова.

Въпреки трудностите хората в селото не са загубили чувството си за хумор. Иван Тодоров написал история за Средогрив, а едно от любимите му занимания е да създава хумористични стихотворения на местния турлашки диалект.

Местните са готови да посрещнат и нови жители, но се надяват някой да обърне внимание на основните им нужди. „Който иска, да заповяда. Дано дойдат да ни отворят магазин и да има транспорт. Селото е прекрасно, хората тук са чудесни“, каза кметът на Средогрив Силвия Иванова.

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