Планираните тристранни мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ следващия месец не налагат никакви ограничения върху страните по отношение на продължаването на военните действия. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос за украинската атаката срещу Воронежка област.

Песков посочи, че Русия и Украйна продължават да си нанасят удари една на друга независимо от решението за възобновяване на тристранните преговори, които е планирано да бъдат проведени след две седмици в Абу Даби или Швейцария.

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„Знаете, че нашите въоръжени сили продължават специалната военна операция, продължават да нанасят масирани и последователни удари по военния комплекс на Украйна, по военни и използвани с военна цел обекти. Киевският режим продължава всичките си проявления“, заяви говорителят на Кремъл.

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Песков обаче обяви готовността на Русия за допълнително „хуманитарно“ примирие след обявеното такова от американската първа дама Мелания Тръмп в Олешки - град под руски контрол в Южна Украйна, което ще влезе в сила утре. „Разбира се, можем да поставим прецедент с хуманитарна цел“, заяви той и повтори, че Москва високо оценява усилията на преговарящите от САЩ и по-специално тези на Мелания Тръмп.

Редактор: Цвета Лазаркова