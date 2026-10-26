Студентската листа печели предсрочните парламентарни избори в Сърбия с 52,54% от гласовете. Това показват предварителните резултати, публикувани от Републиканската избирателна комисия в понеделник. Вотът се проведе на 25 октомври след близо две години масови студентски и граждански протести в страната, съобщава N1.

Според официалните предварителни данни, при обработени резултати от 8077 от общо 8392 избирателни секции, формацията „Студентска листа - студентите побеждават“ получава 52,54% от гласовете. На второ място остава коалицията „Обединена Сърбия“, обединена около Сръбската прогресивна партия на Александър Вучич, с 39,29%.

Исторически обрат: Вучич призна загубата при рекордна за последните десетилетия активност

Значително по-ниска е подкрепата за останалите политически сили. Социалистическата партия на Сърбия получава 2,18%, „Автентична десница“ – 0,82%, а „Европейска Сърбия“ – 0,28%.

Preleminarni rezultati RIK-a: studentska lista u Nišu ima 60,44%, pobedila u svim opštinama. https://t.co/pDXWGDi6fc — Južne vesti (@juznevesti) October 26, 2026

Според статистика на Центъра за свободни избори и демокрация (CeSID), изготвена при 96% обработена извадка, Студентската листа ще разполага със 140 депутати в 250-местния парламент. Това би ѝ осигурило самостоятелно мнозинство. За коалицията „Обединена Сърбия“ се прогнозират 103 депутатски места.

В парламента се очаква да влязат и представители на малцинствени формации. Съюзът на унгарците във Войводина получава три мандата, Албанската коалиция - два, а листите „Расим Ляич - Хората“ и Партията на демократичното действие на Санджак - по един.

Preliminarnim rezultatima RIK-a: Studentska lista osvojila 52,54 odsto glasova #vijesti #balkan https://t.co/DJktvHImKn — Vijesti (@Vijestime) October 26, 2026

Данните на избирателната комисия показват, че избирателната активност е достигнала 68,78%, като до урните са отишли 4 211 957 души. Недействителните бюлетини са 1,29%.

Исторически обрат: Студентите сложиха край на 12-годишното управление на Вучич в Сърбия

След обявяването на изборните резултати Александър Вучич призна поражението на своята политическа формация. Междувременно хиляди граждани излязоха по улиците на Белград и други сръбски градове, за да отпразнуват победата на Студентската листа. Празненствата продължиха до късно през нощта.

Изборите се проведоха на фона на продължителни антиправителствени протести, в които водеща роля имаха студентите. Резултатите бележат сериозна промяна в политическата обстановка в Сърбия след дългогодишното управление на Сръбската прогресивна партия.

Редактор: Цветина Петкова