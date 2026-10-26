Сеизмична победа за опозицията в Сърбия. Лидерът на управляващата Сръбска прогресивна партия Александър Вучич призна поражението си на проведените предсрочния парламентарен вот в страната, белязани от рекордна избирателна активност. Победител е студентското движение, което през последните две години организираше непрекъснати протести срещу корупцията и модела на управление. Привържениците на студентското движение посрещнаха победата екзалтирани, с димки и пиратки.

Според предварителните резултати "Студентска листа" си осигурява между 140 места в 250-местния парламент, докато управляващите от партията на Вучич остават с около 103-105 депутатски кресла. В проценти "Студентска листа" печели 52,9% от гласовете срещу 38,8% за коалицията около Вучич. Тежък удар понесе досегашният му коалиционен партньор Ивица Дачич, чиято партия събра едва 2,2% и остава под 3-процентната бариера извън парламента. Депутати печелят и няколко формации на етническите малцинства – воеводинските унгарци вземат три мандата, албанската коалиция – два, а листата от Санджак – едно място.

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Избирателната активност в страната достигна почти 68%, което я прави най-високата от разпадането на бивша Югославия през 1992 г. насам. Часове преди края на вота в сръбската столица имаше сериозно напрежение - централните булеварди и сградата на избирателната комисия бяха блокирани от полиция и жандармерия заради опасения от безредици, а редица магазини закриха витрините си с дървени плоскости. След победата на опозицията обаче загражденията бяха премахнати, а десетки хиляди граждани заляха улиците с факли, знамена, клаксони и фойерверки.

Общественото недоволство, оглавено от младите хора, ескалира след трагедията на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., при която след срутване на козирка загинаха 16 души.

Александър Вучич призна изборния резултат още преди финализирането на официалните протоколи. „Все още нямаме окончателните резултати. Мнозина ще бъдат изненадани и ще видите колко много са лъгали някои хора и какви измислици са разпространявали. Искам обаче да ви информирам, че според представителната извадка е ясно, че сме загубили тези избори. Победител е "Студентската листа". Тя ще има между 135 и 140 места, а ние ще разполагаме със 105“, обяви Вучич пред медиите.

От своя страна кандидатът от "Студентската листа" Радомир Саичич заяви, че страната поема по изцяло нов път.

„Тази вечер гласът на народа се чува в цяла Сърбия. Тази вечер този глас звучи свободно. Днес сърбите показаха, че няма препятствие, по-силно от тяхната воля, и че никоя сила не може вечно да надделява над народ, решил да поеме съдбата си в свои ръце. Това е победа на смелостта над страха, победа над тревогата. Сърбия може и трябва да бъде различна“, заяви развълнуваният Саичич.

Листата на новите победители се състои от 250 кандидати - предимно университетски преподаватели, професори, актьори и земеделци, водени от известния кардиолог проф. Илия Сърданович. Техните основни приоритети са изкореняването на корупцията и реформа в образованието. На този етап обаче все още няма яснота кой ще бъде посочен за нов министър-председател.

Европейският съюз вече предложи по-тясно сътрудничество със Сърбия след победата на "Студентската листа", като обеща подкрепа за реформи за укрепване на върховенството на закона, свободата на медиите и демократичните институции, както и за борбата с корупцията, предаде БТА. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздравиха снощи "Студентската листа" за победата и заявиха, че са готови да съдействат за напредъка на Сърбия по пътя към членство в ЕС.

Европейският комисар по разширяването Марта Кос отбеляза, че изборите са преминали при исторически висока избирателна активност след близо две години протести в защита на демокрацията, върховенството на закона и борбата с корупцията. Според нея сега за страната може да започне нов етап, като подчерта, че „вратата към ЕС е отворена“.

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Хората са изключително щастливи, колите започнаха да свирят, излязоха по улиците и се прегръщаха. Това беше истински празник на свободата и възможността да дадем своя избор. Това коментира живеещата от десет години в Сърбия Велислава Романова в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA.

По думите ѝ сред симпатизантите на Сръбската прогресивна партия има сериозно притеснение, тъй като основният акцент в програмата на "Студентската листа" е борбата с корупцията. Тя посочи, че мнозина от досегашните управляващи се страхуват от търсене на отговорност за неправомерно усвояване на държавни блага през годините.

Романова отбеляза още, че опасенията от бъдещ натиск или саботаж от страна на стария режим намаляват, тъй като те губят най-силното си оръжие – контрола върху държавните ресурси. Допълнителен коректив за нормалното протичане на процесите се явява и масовото присъствие на международни наблюдатели.

Колкото до това коя фигура ще оглави управлението и ще поеме поста на министър-председател, сънародничката ни обясни, че формацията съзнателно не се концентрира около един водач.

„Логично е това да бъде първият в листата на студентите. Той е ректор на Медицинския факултет, а като цяло хората в листата никога не са се занимавали с политика. Това са професори, доценти и изявени специалисти в своята област”, обясни Романова.

Тя подчерта, че студентското движение е еволюирало от протести във факултетите и уличен натиск до реално парламентарно мнозинство, запазвайки своя колективен характер.

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