Сега се кове бюджетът и хората искат да видят увеличението на заплатите си в него. Това заяви в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" президентът на КНСБ Пламен Димитров. По думите му не само минималната работна заплата е проблемът. Той коментира, че очакванията на хората са, че бюджетът поне ще покрие инфлацията и цените, които виждаме в магазина.

"Ние подкрепихме всички мерки, които са предложени в данъчната сфера, с изключение на седемте процента нов данък върху ваучерите. Това е грешно като подход, защото това са освободени пари за храна", заяви Димитров.

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По отношение на минималните и максималните осигурителни прагове той заяви, че подкрепя тяхното увеличение. "Това е нещо, което носи права след себе си и по-високи осигурителни плащания. Не може минималните осигурителни доходи да за близки до минималната заплата", каза Димитров.

Относно новата формула за изчисляване на минималната работна заплата Пламен Димитров посочи: "Формулата ни харесва, но не ни харесва как се прилага към 2027 г. Ние казахме, че това е компромисният вариант, около който можем да стигнем до общо съгласие, след като беше съборена предишната формула. Спорът продължава да бъде, че не трябва да се прилага за 2027 г., защото самата формула трябваше да бъде готова на 15 август. Отдавна са минали сроковете и най-логичното беше да се предложи старата формула".

Той коментира и данъка върху свръхпечалбите и аргументите на Централната банка, която казва, че ако се наложи такъв еднократен данък, това ще оскъпи кредитите на всички. "Ако банката е на ръба, тоест дава всичките си пари като кредити на своите кредитополучатели, които се обезпечават с депозити, и оттук нататък е генерирала печалба X, а ние сега ще вземем тази печалба X, това трябва да оскъпи кредитите на тези кредитополучатели, защото банката е на ръба и няма какво друго да предлага. Но това не е вярно. Тя може да отпуска още една трета от парите, които в момента стоят на склад", каза Димитров.

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По отношение на надценките президентът на КНСБ заяви: "Ние това го показваме вече 16 месеца - от юни миналата година, още преди да въведем еврото. Показваме, че имаше шест стоки, а сега са четири - прясно мляко, бял ориз, боб и сирене, чиито цени варират. Тези четири стоки в момента са с най-висока цена при нас от целия Европейски съюз", каза Димитров.

"Още тогава се виждаше надценката между цената на едро, която дава Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, и това, което се получава накрая, след всички тези числа. Няма новина в това", коментира още той.