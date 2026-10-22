Продължават проверките на БАБХ, КЗП и НАП в складовете на търговските вериги. Те започнаха в сряда.

Екипите на Приходната агенция са съсредоточени в седемте най-големи логистични центъра в страната.

Започнаха проверки в складовете на големите търговски вериги

„Проверяват се физическите наличности, транспортните документи, документите за предварително деклариране. На фокус са месо, мляко, плодове и зеленчуци”, каза заместник-изпълнителният директор на НАП Милена Кръстанова пред NOVA NEWS..

Тя подчерта, че обявените високи надценки всъщност за резултат от проверките на КЗП.

„Фокусът на НАП е да проследим за коректно деклариране на приходи и разходи, да установим дали те са реални, документално обосновани и свързани с дейността”, каза Кръстанова.

Не са спирали и проверките на малките търговци.

► Оценката на експерти за проверките

Необходими са по-ефективни контролни действия и по-справедливо разпределение на финансовия ресурс по хранителната верига заради високите цени на храните. Това коментираха председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Владислав Михайлов и икономистът Румен Гълъбинов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. Биологът от „Активни потребители” д-р Сергей Иванов изрази мнение, че мерките на държавата не трябва да се прилагат чрез заплахи.

„Досега не е имало нормативна база, която да следи ценообразуването на хранителните стоки. Цените на някои продукти в България са значително по-високи спрямо тези в други европейски държави”, твърди Михайлов. Той даде за пример маслото, което в Лондон се продава за около 1,90 евро, докато у нас цената на опаковка от 200 грама надхвърля 3 евро.

„За мен намесата на държавата пряко в бизнеса не е добра практика, но ситуацията е толкова изкривена, че се надявам контролните действия на КЗП, БАБХ и НАП да доведат до някаква регулация на цените и справедливо разпределяне на финансовия ресурс в цялата хранителна верига“, заяви Михайлов.

Той определи като правилно включването на Българската агенция по безопасност на храните в проверките, тъй като тя следи за качеството на продуктите. Според него действията на институциите показват, че държавата започва да реагира на проблема.

Икономистът Румен Гълъбинов обърна внимание, че поскъпването на храните не е изолирано явление в България, а се наблюдава и в останалата част на Европа. „Сред причините за това са блокирането на Ормузкия проток, поскъпването на горивата и продължаващата война в Украйна”, посочи той.

По думите му по-високите цени на горивата се отразяват върху разходите за производство, транспорт и предлагане, което оказва влияние и върху крайните цени на стоките и услугите.

Д-р Сергей Иванов изрази критики към подхода на държавата при контрола върху хранителните вериги. Според него институциите оказват натиск върху търговците, включително чрез заплахи, а пък Комисията за защита на конкуренцията не се включва достатъчно активно в този процес.

Биологът постави акцент и върху ограничените възможности на потребителите да влияят върху пазара. По думите му хората често са принудени да пазаруват от големите търговски вериги, без да разполагат с достатъчно алтернативи.

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