След двете вълни от атаки с дронове в българската изключителна икономическа зона на Черно море съюзнически самолет вече наблюдава за потенциални вражески обекти. Достатъчни ли са тези мерки за гарантиране на безопасността на търговското корабоплаване и как трябва да реагира България? Темата коментира бившият министър на отбраната Атанас Запрянов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Според него развитието на събитията в Черно море е част от опит за ограничаване на морския транспорт на стоки от и към Украйна. „Аз мисля, че цялата ескалация на събитията в Черно море – от първия удар срещу кораб в нашето икономическо пространство до последния – е ескалация от страна на Русия за спиране на корабоплаването, което превозва товари към Украйна или от Украйна. Това е изолация на Украйна по море”, заяви Запрянов.

Той подчерта, че ситуацията би била особено сериозна, ако подобни инциденти се случват в териториалните води на България. „Ако тези неща се случват в териториалните ни води, това наистина ще бъде тест, защото въздушното и морското пространство, както и територията ни, са част от НАТО и би следвало да гарантираме сигурността там”, посочи бившият военен министър.

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Запрянов коментира и позицията на Европейския парламент, който осъди ескалацията на руските действия в Черно море. Според него европейската реакция ясно посочва отговорността на Русия за ескалацията. „Още в началото на войната Русия под формата на учение обявяваше зони, забранени за корабоплаване, със същата цел – възпрепятстване на придвижването на търговски кораби към Украйна и от Украйна. Тогава това беше само учение и ние спазвахме тези анонси”, обясни той.

По думите му сегашната ситуация е различна, тъй като вече става дума за атаки срещу цивилни плавателни съдове. Той отбеляза, че северната част на Черно море е „театър на военни действия” още от началото на руската инвазия в Украйна. „Това е ескалация, която смятам, че Русия ще използва, за да демонстрира сила и в предстоящите преговори, които се очаква да започнат”, допълни бившият министър.

Запрянов коментира и критиките към реакцията на българските власти след първата атака в изключителната икономическа зона на страната. Според него първоначалната позиция е създала впечатление за колебание, докато следващите инциденти са довели до по-активни действия и координация със съюзниците.

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Бившият министър на отбраната коментира и въпроса дали страната ни е трябвало да задейства член 4 на НАТО. По думите му подобна стъпка е била възможна и не би представлявала автоматична предпоставка за преминаване към колективна отбрана по член 5. „При всички случаи ние имаме възможност, ако не искаме член 4, да поискаме консултации и със Северноатлантическия съвет, и намеса на НАТО. Това, което реално след това се получи”, посочи Запрянов.

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