Европейският парламент прие резолюция за ескалацията на напрежението в Черно море. В нея се призовава Европейският съюз да обмисли защитата на крайбрежните зони и на страните членки. Документът изразява загриженост относно „двусмислената реакция на българското правителство спрямо руската заплаха“. Евродепутатите призовават министър-председателя Румен Радев да подкрепи исканията за съюзническа солидарност с конкретни действия и настояват държавните членки в сътрудничество с НАТО да подкрепят България и Румъния при ранното откриване и проследяване на дронове. Резолюцията призовава още за създаването на протокол за сигурност при извънредни ситуации.

Бившият министър на отбраната Ангел Найденов каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS, че фактът, че Европейският парламент се занимава с темата за ескалацията на бойни действия в Черно море, говори за това, че ситуацията е сериозна.

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„Аз нямам колебание, в качеството си на човек, който притежава експертиза в областта на отбраната и сигурността, да посоча, че зад ударите стои Русия. И съответно, че отговорността, включително за ескалацията на бойните действия, носи Русия. Ясно е, че става дума за брутални, преднамерени удари, чиято цел е да пресекат маршрутите от и за украинските пристанища и да блокират износа на Украйна като едно от основните пера за приходи в украинския бюджет. Всичко това носи потенциала да блокира крайбрежните държави по отношение на търговията, на трафика, на предоставянето на морски услуги“, категоричен беше Найденов.

По думите му всичко това граничи с военни престъпления, доколкото има абсолютно безпричинни удари срещу търговски кораби, в резултат на които има не само потънали кораби, но и загинали моряци.

Бившият министър на отбраната каза, че с първия прочит на резолюцията вижда българския принос, а именно тезите на критиците на управлението, които присъстват в политическия дебат и нападките срещу управлението.

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„Например, текстът по отношение на колебливата дипломатическа реакция. Президентът Йотова каза, че България няма колебание да предприеме съответните дипломатически действия, в това число с извикване на посланика за консултации и връчване на нота, ако се намерят доказателства. Съответно са предприети стъпки, за да бъдат намерени тези доказателства. В този смисъл, ако нашите съюзници имаха някакви колебания по това, доколко България е категорична в желанието си да намери доказателства, едва ли щяха да изпратят разузнавателни екипи със съответната техника, за да анализират взривните вещества или останките, които биха намерени“, заяви Ангел Найденов.

Бившият военен министър смята, че министър-председателят го е засегнало по каква логика Европарламентът се занимава с това България в кои проекти на НАТО ще участва. „Още повече, че в случая имаме ясното заявление на властта, че са изпратени съответните писма и до края на октомври България очаква да се присъедини към един от трите проекта, които се развият по инициативата „Drone Edge“ в рамките на НАТО“, посочи той.

Ангел Найденов посочи още, че инициатива, която се коментира от няколко месеца, на председателя на комисията Урсула фон дер Лайен и на върховния представител за външната политика Кая Калас, е да бъдат предприети действия за създаване на механизъм по аналогия на член 4 от НАТО. „Текст, който да се отнася за консултации в рамките на ЕС. Да има протокол, който автоматично да се задейства при необходимост от обсъждане на конкретна ситуация, анализ на рисковете и на заплахите и необходимостта от предприемане на конкретни действия. Да не се действа от случай за случай, а да има яснота и постоянно действащ и функциониращ механизъм на тези консултации по аналогия на член 4“, обясни още бившият военен министър.

Целия разговор вижте във видеото.

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Редактор: Цвета Лазаркова