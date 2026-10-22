Европейският парламент гласува днес резолюция за засилващите се руски удари в Черно море и опасността за сигурността в региона. Особено внимание е обърнато на нападенията срещу търговски кораби, които застрашават човешки животи и международните доставки на храни.

Темата засяга пряко България, след като европейските лидери осъдиха атаките срещу граждански плавателни съдове в морските зони на България и Румъния.

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Резолючията беше приета с 432 гласа „за“, 52 „против“ и 88 въздържали се. В текста е отправен призив ЕС да осигури финансиране за София и Букурещ, така че да подпомогне подобряването на сигурността в региона.

ЕП призовава държавите от ЕС да обмислят разполагането на европейска военноморска операция в Черно море като подчертава, че свободата на корабоплаването и морската сигурност са част от сигурността на Източния фланг на НАТО, Черноморския регион и делтата на река Дунав. Освен това евродепутатите призовават НАТО да обмисли инициатива за Черно море въз основа на разговорите по инициативата „Черноморски страж“ и предлагат неусвоените суми по европейския бюджет за сигурност да бъдат предоставени на България и Румъния за подобряване на сигурността в Черно море.

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ЕП решително осъжда нападенията и призовава за пълно разследване на случаите, за запазване на доказателствата и за подвеждане под отговорност на виновните. Същевременно мнозинството от евродепутатите изразява загриженост от отговора на българското правителство във връзка с руската заплаха и изразява съжаление за слабата дипломатическа реакция на българското правителство спрямо Руската федерация. Европарламентът изразява загриженост и във връзка със забавеното участие на България в инициативата на НАТО за противодействие на дронове и настоятелно призовава българското правителство официално да потвърди участието си до 30 октомври.

За съдържанието на резолюцията бяха внесени предложения от групите на „Зелените“, Европейската народна партия (ЕНП), „Обнови Европа“, Европейските консерватори и реформисти и Социалистите и демократите. Сред вносителите са българските евродепутати Андрей Новаков, Андрей Ковачев, Радан Кънев, Ева Майдел, Емил Радев и Илия Лазаров (ЕНП), както и Илхан Кючюк („Обнови Европа“).

Редактор: Цвета Лазаркова