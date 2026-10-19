Ескалацията на нападенията срещу търговски кораби в Черно море и рисковете за сигурността на България и Румъния ще бъдат сред водещите теми на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург. Заседанията започнаха днес и ще продължат до четвъртък. Евродепутатите ще обсъдят още войната в Украйна, европейската отбрана, отношенията с Русия и последните решения на лидерите на ЕС.

Особено внимание ще бъде отделено на зачестилите нападения срещу гражданското корабоплаване в Черно море. Дебатът е насрочен за вторник, а в четвъртък се очаква Европарламентът да гласува резолюция по темата.

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Повод са последните инциденти с търговски плавателни съдове в близост до българското и румънското крайбрежие, които поставиха въпроси за безопасността на морските маршрути, регионалната стабилност и доставките на храни.

На 13 октомври товарният кораб „Ейч Ес Дигнити“, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, потъна край България след атака с дрон. Единадесет моряци бяха обявени за изчезнали. При друго нападение беше поразен плаващият под малтийски флаг „Челси-3“, но екипажът му оцеля. Два дни по-късно беше съобщено и за атаки срещу два танкера край Румъния.

На фона на тези събития България поиска съдействие от НАТО, включително разполагане на бойни самолети и системи за противодействие на безпилотни летателни апарати, съобщи Ройтерс. София не е отправила официално обвинение срещу Москва за нападенията, а руското посолство заяви, че не разполага с информация за инцидентите.

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Украйна и европейската отбрана - сред основните приоритети

В сряда евродепутатите ще разгледат резултатите от заседанието на Европейския съвет, проведено на 15 и 16 октомври. Сред основните въпроси са военната и политическата подкрепа за Украйна, укрепването на европейската отбрана, миграцията и икономическата конкурентоспособност на съюза.

Европейските лидери потвърдиха ангажимента си към суверенитета и териториалната цялост на Украйна и необходимостта от постигане на траен мир с надеждни гаранции за сигурност.

В центъра на дискусиите ще бъде и готовността на ЕС да реагира на нови заплахи, включително чрез развитие на системите за защита от дронове, укрепване на отбранителната индустрия и намаляване на зависимостта от външни доставчици.

Очаква се да бъдат обсъдени и перспективите за европейската интеграция на Украйна и Молдова, както и бъдещият многогодишен бюджет на ЕС.

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Нападенията на хутите също влизат в дневния ред

Сигурността на международните морски маршрути ще бъде разгледана и в контекста на атаките на хутите в Червено море и Аденския залив. Евродепутатите ще обсъдят последствията от нападенията срещу търговски кораби за международната търговия и стабилността в региона. По темата е предвидено гласуване в четвъртък.

Сесията ще приключи на 22 октомври с гласувания и дебати по ключови въпроси на европейската сигурност и външната политика.

Редактор: Цветина Петкова