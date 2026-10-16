Европейският парламент ще обсъди засилващите се атаки в Черно море и нарушенията на въздушното пространство на държави от Европейския съюз. Темата е включена в дневния ред на предстоящата пленарна сесия в Страсбург, като се предвижда евродепутатите да приемат и специална резолюция, съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Във вторник ще се проведе дебат с участието на върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. Гласуването на резолюцията е насрочено за четвъртък.

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Решението темата да бъде включена в програмата е взето по-рано тази седмица. Засега няма изготвен проект на документа, като се очаква политическите групи да уточнят съдържанието му през следващите дни. Повод за реакцията на Европарламента са ударите срещу няколко търговски кораба в Черно море, в близост до бреговете на България и Румъния.

В официалното съобщение на институцията се обръща внимание и на зачестилите случаи, при които руски военни самолети и дронове са навлизали във въздушното пространство на държави от ЕС през последните месеци.

Предстоящите дебати ще поставят въпроса за сигурността в Черноморския регион и рисковете, които военните действия създават за европейските държави и международното корабоплаване.

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Редактор: Цветина Петкова