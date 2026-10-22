„България рискува да изпадне в политическа изолация в Европейския съюз заради колебливата си реакция по отношение на инцидентите с дронове и нападенията срещу търговски кораби в Черно море". Това коментира кореспондентът на „Club Z” в Брюксел Момчил Инджов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Повод за коментара му е проектът на резолюция на Европейския парламент, който предвижда критики към българското правителство за реакцията му на руските заплахи. Документът разглежда нарушенията на въздушното пространство на европейски държави и нападенията с дронове, включително инцидентите с търговски кораби край България и Румъния. Гласуването е насрочено за днес.

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Инджов обърна внимание на точка от общия проект на резолюцията, внесена по предложение на групата на Зелените. „В нея се изразява загриженост от неясния отговор на българското правителство във връзка с руската заплаха и съжаление за слабата дипломатическа реакция на София спрямо Русия. Документът призовава държавите членки да координират дипломатическите си действия, а българския министър-председател Румен Радев – да съчетае заявената съюзническа солидарност с конкретни мерки. В текста се изразява съжаление и за забавянето на българското участие в инициативата на НАТО за противодействие на дронове. Европейският парламент призовава правителството официално да потвърди участието на страната до 30 октомври 2026 г.", обясни кореспондентът на „Club Z”.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Дарина Методиева