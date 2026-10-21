Между 11 и 15 души от спасения екипаж на кораба „Челси 3“, атакуван с дрон в Черно море край българското крайбрежие, вече са разпитани пред съдия. Разследващите продължават да събират доказателства, като предстои специализирана експертиза да установи какъв взрив е причинил пораженията по плавателния съд. Това съобщи пред БТА наблюдаващият прокурор Кирил Пейчинов.

По думите му служители на Специализирания отряд за борба с тероризма са взели проби от местата на пробойните по корпуса на кораба. Назначена е съдебна взривотехническа експертиза, която трябва да определи вида и обема на взрива, както и евентуални негови специфични характеристики.

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Отделно се изследват и откритите при огледа отломки. Прокурорът уточни, че на този етап не е правилно те да бъдат определяни категорично като части от морски дрон, тъй като произходът им все още не е доказан.

Експертите ще трябва да установят дали намерените фрагменти принадлежат на самия кораб, или на устройството, с което се предполага, че е извършена атаката. Ще се търсят и евентуални серийни номера, обозначения или други отличителни белези, които биха могли да помогнат за идентифицирането им. „При първоначалния оглед това не са елементи от кораба, но за да сме убедени, е назначена тази експертиза“, обясни Пейчинов.

Той предупреди, че резултатите няма да бъдат готови в рамките на една или две седмици, тъй като изследванията изискват повече време.

В разследването участват българските оперативни служби, като се използва и експертната помощ на чуждестранни партньори. Прокурорът подчерта, че международните специалисти оказват съдействие със знания и опит, но не провеждат самостоятелни разследващи действия.

По думите му случаят е необичаен за българските институции и затова допълнителните експертни становища са особено ценни. Пейчинов уточни, че се води едно разследване, което се извършва от българските власти под наблюдението на Военно-окръжната прокуратура в София.

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На 13 октомври премиерът Румен Радев съобщи за нови нападения с дронове срещу търговски плавателни съдове в Черно море, в близост до българското крайбрежие. Един от засегнатите кораби е „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг. Той е бил атакуван на около 17 морски мили източно от Бяла. Всички 15 членове на екипажа му са спасени.

При другия инцидент корабът HS DIGNITY, регистриран под флага на Гвинея-Бисау, е бил поразен на приблизително 17 морски мили източно от Шабла. След удара плавателният съд е потънал. Във връзка с нападението срещу „Челси 3“ Военно-окръжната прокуратура в София образува досъдебно производство по сигнал за предполагаемо престъпление, извършено в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

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Редактор: Цветина Петкова