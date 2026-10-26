26-годишен мъж е задържан, след като нападнал полицай пред сградата на Трето районно управление в Пловдив. Инцидентът станал около 21:30 часа в събота.

Според първоначалната информация мъжът бил с маска на лицето и направил опит да влезе в полицейското управление. Дежурният служител го спрял на входа, но вместо да обясни причината за посещението си, непознатият внезапно го ударил и избягал.

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Малко по-късно полицаите установили самоличността му, открили го и го отвели в районното управление. Оказало се, че 26-годишният пловдивчанин е криминално проявен.

При разпита мъжът не успял да даде обяснение защо е нападнал униформения служител. При обиска му полицаите открили и иззели пакетче със съмнително вещество. Предстои лабораторна експертиза да установи какво съдържа то и в какво количество е. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова