Около 45% от работещите в Европейския съюз съобщават, че са изложени на психосоциални рискове на работното място. Сред основните фактори са претоварването и натискът за спазване на срокове - 44%, както и липсата на признание - 34%. В световен мащаб всяка година се губят над 12 милиарда работни дни поради депресия и тревожност, свързани с неблагоприятни условия на труд. Данните на различни международни институции представи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при откриването на конференцията „Превенция на психосоциалните рискове на работното място“. Тя се организира традиционно от Министерството на труда и социалната политика като част от проявите в Европейската седмица по безопасност и здраве при работа. Тази година Седмицата е под надслов „Заедно за психичното здраве при работа“.

Наталия Ефремова: Най-сериозно рисковете за психичното здраве засягат работещите в сектори, в които към тях има високи изисквания, постоянна комуникация и отговорност към други хора

„Данните показват, че психосоциалните рискове не са само личен проблем на засегнатия човек и неговото семейство. Те водят до много сериозни икономически и социални проблеми – увеличаване на трудовите злополуки, повишаване на отсъствията по болест, намаляване на производителността и по-ранно напускане на пазара на труда“, коментира министър Ефремова, цитирана от МТСП.

Снимка: МТСП

Тя обърна внимание, че човешкият капитал е най-важният за всяка икономика. „Той трябва да бъде преди всичко здрав и след това работоспособен“, каза министърът.

Според Наталия Ефремова в съвременния свят на трансформации, изключително бърза дигитализация, въвеждане на изкуствения интелект, дистанционната работа и непрекъснатата свързаност между хората и с работодателите им, психосоциалните рискове създават все повече опасности на работното място. Те влияят негативно както на работоспособността, така и на мотивацията за работа на хората.

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Най-сериозно рисковете за психичното здраве засягат работещите в сектори, в които към тях има високи изисквания, постоянна комуникация и отговорност към други хора като здравеопазването, образованието, социалните услуги, индустрията. „Това са областите, в които най-често се виждат последиците от психосоциалните рискове, водещи до високи нива на напрежение и хроничен стрес на заетите, ако не се работи за превенцията им. Затова трябва не само в Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, а постоянно да говорим за този проблем, да развиваме и прилагаме мерки, с които в крайна сметка да помогнем на работещите да се чувстват по-добре на работното си място“, отбеляза министър Ефремова.

Снимка: МТСП

Тя подчерта, че за да бъдат мерките ефективни, е необходимо да се изгради доверие между работодатели и работещи. „Служителите трябва да могат свободно да говорят на работното място за това, което ги притеснява. Много важно за ефективността на осигуряването на безопасност и здраве при работа е и социалният диалог, както и всички заинтересовани страни да действат заедно“, добави министър Наталия Ефремова.

Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и подкрепа на работното място

Психичното здраве на работещите зависи както от условията на труд, така и от навременното установяване и лечение на здравословни проблеми. Това подчерта министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на конференцията.

Министърът призова работодателите да осигуряват предвидените профилактични прегледи съобразно спецификата на труда. Тя посочи, че зад симптоми на тревожност и депресия могат да стоят и физиологични причини, включително нарушения във функцията на щитовидната жлеза, които изискват диагностика и лечение. „Не винаги перфектните условия на труд, които създават работодателите, са единственият ключ към по-доброто психично здраве“, подчерта тя.

Ивкова открои значението на екипната работа и подкрепата от ръководителите, особено в здравеопазването, където медицинските специалисти ежедневно са изложени на високо напрежение. Тя припомни, че България изпълнява Националната стратегия за психично здраве до 2030 г., и подчерта необходимостта от навременно търсене на медицинска помощ. „Много е важно всеки от нас да разбере, че не трябва да се притеснява да сподели, че има проблем“, заяви министърът.

Европейската седмица по БЗР е инициатива на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа, която традиционно е посветена на определена социалнозначима тема. Тази година събитията обръщат внимание на психичното здраве при работа. В конференцията на МТСП „Превенция на психосоциалните рискове на работното място“ се включи и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Редактор: Ина Григорова