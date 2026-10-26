„Компаниите в България все по-активно използват изкуствен интелект. Работим и държавата да напредва в тази посока". Това каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по време на седмото издание на Софийския икономически форум.

„Целта ни е до 2030 г. България да бъде най-доброто място в Европа за стартиране и развитие на бизнес с висока добавена стойност. Страната ни има талантливи инженери и силни изследователски екипи. Задачата ни е да подобрим бизнес средата за иновативните компании - да разработват нови продукти, да се развиват и да имат позиции на международните пазари“, посочи Василев.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация изтъкна пред присъстващите от различни държави част от технологичните предимства на България. Даде като добри примери Института за изкуствен интелект INSAIT и създадения български езиков модел BgGPT, както и фабрика за AI BRAIN++, която се изгражда в София тех парк. „Талантът е най-силната ни карта“, подчерта Василев.

Създаването на регулаторни „пясъчници“ за изкуствен интелект и роботика, където иноваторите могат да тестват решения и да идентифицират рисковете на ранен етап, е сред приоритети за Министерството, стана ясно още от думите му. Той допълни, че вече е създаден и Съвет за иновации и технологично развитие, който е връзката между държавата и технологичните компании, стартъпите, инвеститорите и изследователите.

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От гледна точка на взаимодействието между държавата и публичните услуги за гражданите и бизнеса министърът посочи, че те трябва да са почти невидими. „Документите да се обработват бързо и никой да не подава един и същ документ два пъти“, каза още Василев.

В заключение той отбеляза, че в платформата за прозрачност на обществените СИГМА всеки може да види как са разходвани публичните средства.

Софийският икономически форум събира водещи български и международни лидери от политиката, бизнеса и интелектуалните среди, за да обсъдят основните икономически предизвикателства, пред които са изправени България и Европа. Той се организира от Delphi Economic Forum.

Редактор: Дарина Методиева