Пет месеца изминаха от една трагедия в Благоевград, която остава неразкрита и до днес. 16-годишната Ивана загуби живота си след падане от петия етаж на жилищен блок, а доказано виновни все още няма. Родителите на момичето продължават да търсят отговори и справедливост, на този етап - без резултат.

Трагедията с Ивана се случи на 23 срещу 24 май в жилищен блок на главната улица в квартал "Струмско". Съседите не чуват нищо.

Според първоначалната информация от прозорците на петия етаж от двете страни на блока падат момче и момиче, които имали връзка. Момичето - Ивана, е намерено от полицията безжизнено пред входа на блока. Момчето е живо, но с тежки травми е открито от задната страна на сградата. От полицията официално съобщиха, че задържани за установяване на съпричастност към случая са двама младежи. Те също са били в апартамента. Единият е установен вътре в неадекватно състояние, другият си е бил тръгнал. Всички четирима са били употребили наркотици.

Вътрешният министър Иван Демерджиев тогава заяви, че в дъното на случая вероятно стоят наркотици. Той посочи, че ще настоява целият ресурс на областните и главни дирекции да бъде впрегнат в противодействието на наркоразпространението. Демерджиев обяви и конкретна задача пред шефовете на областните дирекции - да се установят каналджии и наркодилъри.

Майката на четвъртото момче от купона с дрога в Благоевград: Виновни сме

Първоначално подозренията паднаха върху 18-годишния студент по философия Александър Георгиев. Срещу него беше повдигнато и обвинение - за умишлено убийство. В съдебната зала стана ясно, че студентът е станал агресивен след употребата на LSD. Но се оказа, че никой не е видял дали той е човекът изхвърлил момичето през прозореца. Съдът презени, че доказателства няма и определи Георгиев да бъде освободен. Междувременно пострадалото момче, което също като Ивана бе намерено паднало от петия етаж от задната страна на блока, след престой в "Пирогов", започна своето възстановяване. Но нито той, нито който и да е от другите участници в завършилия трагично купон не разкриха случилото се. Едни, защото твърдят, че не помнят нищо, а други, защото не са били в апартамента в момента на падането на Ивана.

Освободиха от ареста обвинения за трагедията в Благоевград



Обществеността в Благоевград настоя за отговори и се организира бдения в памет на Ивана.



Разследващите бяха категорични - купонът е бил предварително организиран с набавяне на големи количества наркотици. Властите се заканиха да пресекат наркоразпространението, но и отправиха укор към обществото, защото никой не подал сигнал в полицията за шума и виковете от купона в блока.



Иван Демерджиев заяви, че обществото ни е изключително пасивно и когато имаме съмнения, да подаваме сигнали.

Бащата на Ивана Стойне Стойнев се съмнява във всяка дума, изречена от институциите. Той смята, че дъщеря му е убита, изнасилена в апартамента и след това е изхвърлена през прозореца. Това се е случило час и половина, след като е настъпила смъртта. Той беше категоричен, че Ивана и момчето, с което е имала връзка, не са живели заедно. Също така допълни, че винаги са знаели тя къде е.

Бащата смята, че момчета от купона са продавали наркотици. Той каза, че е предал информацията на властите. По думите му „някой ги пази” и смята, че „има замесен военен прокурор в София”. Бащата смята, че става дума за прикриване на убийство. По момичето има множество следи от наранявания, каза още той. Стойнев допълни, че Ивана няма нито един счупен прешлен, което смята, че не е възможно, ако е паднала от петия етаж. Бащата е категоричен, че момичето не е употребило наркотик, тъй като я познава достатъчно добре.

Повече гледайте във видеото.