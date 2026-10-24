Предстоят дебатите за бюджета за 2027 година. В предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS бившият министър на икономиката Николай Василев коментира ще бъде ли облекчено ценовото бреме през следваща година.

По думите му България затъва все по-надълбоко в блатото. „Всички правителства лъжат, че дефицитът им ще е около 3%. Реално той е около 5%, но правят разни счетоводни шмекерии и може да се казва, че клони към 8%. Според мен всяка от последните 7 години и всяка от следващите 7 години трябва да има излишъци”, коментира Василев.

Бившият министър на икономиката настоя за принципна промяна във фискалната политика относно очакваното увеличение на държавния дълг и заложения за 2027 г. дефицит от 4,3%. „Искам да има излишък в бюджета. Най-високият икономически растеж в цялата история на България, говоря за последните 36 години, беше, когато имахме бюджетни излишъци. Държавата трупаше мускули, сила, огромни инвестиции, голям ръст на доходите. Никакви оплаквания – всички бяха най-щастливи, когато имахме огромни бюджетни излишъци”, посочи той.

Василев коментира и ценовия натиск. Той направи разграничение между инфлацията и възприемането на поскъпването от потребителите. Той подчерта, че страната е преминавала и през периоди с по-високо поскъпване. „В България няма война. Естествено, няма природно бедствие. Няма мигрантска вълна от планетарен характер, но може и да има. Няма рецесия нито пандемия. Не казвам, че инфлацията не е проблем, но не е планетарен проблем”, каза бившият министър.

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Василев се обяви против идеята високите надценки да се разглеждат сами по себе си като доказателство за нарушение. Според него свободният пазар предполага различни цени, а конкуренцията между търговците ограничава възможността за общо определяне на цените. „Моят начин на мислене е коренно различен и е пазарен. Аз съм икономист и разсъждавам по друг начин. Ние живеем в свободна пазарна икономика и на пазара няма никакъв дефицит на никакви стоки и услуги”, коментира той.

По думите му в България се предлагат стотици хиляди стоки и услуги в търговските обекти, което прави малко вероятно всички участници на пазара да действат като единен картел. „За мен е законно и не е неморално, ако някой желае да продава чаши с 5000% надценка и ако има кой да му ги купува. Това не е неморално и не е незаконно. Този човек ще плати данък”, заяви Василев.

Целия разговор гледайте във видеото.