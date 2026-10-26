Софийската градска прокуратура разследва смъртта на дете, починало в „Пирогов”. Досъдебното производство е образувано на 25 октомври. Установява се дали причината за смъртния случай не е вследствие на незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Отнемат разрешителното на болница в Пловдив след смъртта на дете в зъболекарски кабинет

По неофициална информация на NOVA детето е паднало от трактор и е закарано в спешната болница от родителите му. Те твърдят, че са чакали много дълго, за да бъде прието за операция, след което е починало.

Предстои да бъде направена аутопсия.

Редактор: Габриела Павлова