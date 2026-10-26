Безпрецедентно ниска избирателна активност беляза първия тур от изборите за държавен глава. След обявяването на резултатите основният въпрос е кой на кого ще даде подкрепата си на балотажа.

Още в първите си думи в нощта след гласуването Илияна Йотова и Кирил Вълчев заявиха, че ще търсят подкрепа от всички българи.

„Първо искам да благодаря на всички български граждани, които днес дадоха гласа си на президентските избори. Мисля, че неучастието на втората политическа сила се отрази и на избирателната активност. Ние ще се обърнем отново към всички. Ще продължим да водим тази кампания“, заяви Илияна Йотова.

„Искам да се обърна към господин Георги Кандев. Да бъде мъж! Каня го на дебат“, каза кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев.

Покана за дебат бе отправена и от щаба на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев, които се наредиха втори във вота. Ръкавицата обаче бе хвърлена директно към Илияна Йотова.

„Не е време за потупване по рамото. Предстои ни много работа. В края на този изморителен месец и преди следващата изморителна седмица бих искал да призова г-жа Йотова – следва двамата да застанем пред българските граждани в един открит, честен и цивилизован дебат. Дължим го на всички, които гласуваха днес", каза Гюров.

При 99.95% преброени протоколи: Йотова и Гюров на балотаж при минимална разлика на първия тур на вота

А двойката Костадин Костадинов - Петър Волгин надхвърли социологическите прогнози и се нареди на трето място във вота. От щаба им обявиха готовност за подкрепа, но при ясни условия. „За да бъде дадена една подкрепа, тя трябва да бъде поискана. Ние имаме свои виждания, с които не правим компромиси“, категоричен беше Костадинов.

Четвърти в президентската надпревара са лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев и кандидатът за вицепрезидент Красимир Манов. Те са категорични за това кого няма да подкрепят и посъветваха същото и избирателите си. „Бих ги посъветвал да гласуват по съвест, но в никакъв случай да не гласуват за Илияна Йотова. Тоест те избират – или гласуват за Гюров, или си остават вкъщи“, каза Радостин Василев.

Останалите кандидати запазиха мълчание както за резултатите от изборите, така и за това кого ще подкрепят за решителната битка следващата неделя.