Приключи броенето на бюлетините за избор на членове на Прокурорската колегия на ВСС от професионалната квота. Първоначалните данни сочат, че нито един от 25-мата кандидати не е успял да събере нужния брой гласове. Така в неделя обвинителите отново ще отидат до урните, като за избрани ще се считат първите четирима, събрали най-много гласове.

От 08:00 часа сутринта 1567 обвинители от страната трябваше да решат кой да ги представлява в новия Висш съдебен съвет. 29 бяха избирателните секции. Към 13:00 часа избирателната активност в Общото събрание на прокурорите беше 61,77 %.

В Съдебната палата избирателната активност бе особено висока, като се гласуваше само на хартия.

Магдалена Лазарова пое ръководството на прокуратурата за шест месеца

Прокурор Божидар Джамбазов каза, че тъй като само четирима души се избират от професионалната квота, а останалите членове се гласуват от Народното събрание, е важно как ще се сработят всички те.

Председател на Общото събрание на прокурорите Виктор Малинов заяви: "Аз съм дълбоко убеден, след дългия си стаж в прокуратурата, че може са бъде натискан само този, който позволява".

През 2022 година професионалната квота избра своите представители за нов Висш съдебен съвет. Заради политическата криза тогава парламентът не успя да излъчи 11-те си представители и настоящия кадрови орган остана на поста за още един мандат. Днес обвинителите твърдят, че искат независими, честни и смели хора, от които да зависи кариерното им развитие.

За свободен вот с разум и по съвест призоваха и кандидатите за членове на ВСС. "През последните години прокурорската работа е винаги нападана. В известен смисъл тя е непозната за гражданите", посочи заместник-окръжният прокурор на Бургас Светослав Маринчев.