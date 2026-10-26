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Изборен прецедент в белишкото село Лютово - само двама души отидоха до урните
Защо хората отказаха да дадат вота си
В Сунгурларе от общо 10 107 избиратели до урните са отишли по-малко от 1500
В една от избирателните секции, в която трябваше да гласуват над 900 души, са гласували само 24.
А секция в едно от селата отчита 1% избирателна активност.
„Няма смисъл. Всички лъжат и мамят, народът е в трудности, няма пари”, казва Здравко Василев.
Репортер: Елена Танева
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ина Григорова
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