В Сунгурларе от общо 10 107 избиратели до урните са отишли по-малко от 1500

В една от избирателните секции, в която трябваше да гласуват над 900 души, са гласували само 24.

А секция в едно от селата отчита 1% избирателна активност.

„Няма смисъл. Всички лъжат и мамят, народът е в трудности, няма пари”, казва Здравко Василев.

Репортер: Елена Танева

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Редактор: Ина Григорова