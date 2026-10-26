Нов рунд за президентският стол. България избира между Илияна Йотова и Андрей Гюров на балотаж в неделя. Предстои да започне нова предизборна кампания. Кой как ще процедира и как ще успее да се пребори с ниската избирателна активност? Темата коментираха професор Румен Драганов от инициативния комитет на Йотова и Вълчев и Камен Алипиев от щаба Гюров и Кандев в ефира на „Пресечна точка”.

„Виждаме много голяма динамика в рамките на изминалите 4 седмици, през които течеше предизборната кампания. Георги Кандев е човек, който беше изключително активен на терен, въпреки критиките към него, че не може да се сравнява с Кирил Вълчев. Кандев е човек на честта и той може да бъде стабилен на позицията вицепрезидент, когато трябва да се занимава с помилванията и да издава български паспорти”, посочи Алипиев. Той критикува Илияна Йотова, като за пример даде липсата ѝ на позиция по международни теми, сред които и войната в Украйна.

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От своя страна, Румен Драганов определи предизборните кампании като добре проведени. Той обаче каза, че няма да коментира задълбочено кандидатурата на Андрей Гюров, защото „Йотова печели така или иначе”.

Камен Алипиев критикува първоначалните социологически изследвания, които показваха повече преднина за Илияна Йотова и Кирил Вълчев. По думите му именно тези проучвания могат да са обяснение за ниската избирателна активност.

Драганов обърна внимание на предизборната кампания преди балотажа, като подчерта, че позицията на действащия държавен глава спрямо Европа и свързаността ѝ с България остава непроменена.

Професор Алипиев каза, че се внушават грешни твърдения за вижданията на Андрей Гюров. „Към него има непрекъснати обиди и опит да се внуши на хората, че Гюров и Кандев искат война. Няма нормален човек на света, който да иска война”, каза той. А Румен Драганов отрече категорично от щаба на Йотова да са отправяни подобни внушения.

На въпрос дали ще се търси подкрепа от други политически партии, представителите на инициативните комитети казаха, че търсят единствено подкрепата на българските граждани.

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Редактор: Дарина Методиева