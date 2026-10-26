Планираното за тази седмица посещение на украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел за преговори на високо равнище със САЩ, ЕС и НАТО е отменено.

Съветникът на Зеленски по комуникациите Дмитро Литвин заяви, че Киев вече не може да потвърди визитата заради промени в плановете на американската страна.

В неделя Зеленски съобщи пред украински медии, че разговорите се подготвят за 27 или 28 октомври. В тях трябваше да участват представители на Украйна, САЩ и ЕС, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Целта на срещата беше да бъдат обсъдени гаранциите за сигурност и дипломатическите усилия за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

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„Комисията продължава да участва в разговорите и усилията заедно със съюзниците и партньорите за постигане на справедлив и траен мир за Украйна“, заяви говорител на Европейската комисия. „На този етап нямаме допълнителна информация, която да споделим“, добави той.

Срещата в Брюксел трябваше да последва поредица от дипломатически разговори в Осло през миналата седмица, включително среща между Зеленски и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, в която участваха президентът на Финландия Александър Стуб и норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре.

По думите на Зеленски в по-широките дискусии са участвали и съветници по националната сигурност на лидерите на Великобритания, Франция и Италия, както и Бьорн Зайберт, началник на кабинета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

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Впоследствие САЩ са информирали партньорите си за разговорите между Уиткоф и руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург, посочи украинският държавен глава.

„Получихме информация от американците, а сега те искат не просто да ни информират, а да обсъдим сигурността, гаранциите, ЕС и по-широкото му участие“, посочи Зеленски.

„Те искат среща в Брюксел тази седмица. САЩ, Украйна, ЕС на президентско равнище и НАТО на равнище генерален секретар. Не знам дали към тази група в Брюксел ще се присъедини някой друг“, добави той.

Развитието идва преди следващия кръг преговори между украински, американски и руски представители, който според Зеленски се планира за първата половина на ноември. Като възможно място за срещата беше посочен Абу Даби, но датата и мястото все още не са потвърдени.

Редактор: Ивета Костадинова