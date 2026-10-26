"Руските атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна представляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството". Това заявиха представители на ООН по правата на човека.

В доклад на Общото събрание на ООН в Ню Йорк Независимата международна комисия за разследване на нарушенията в Украйна описва продължили години наред систематични атаки срещу топлоцентрали, електропроводи, газови съоръжения и други видове енергийна инфраструктура.

"Комисията стигна до заключението, че руските власти са извършили военни престъпления чрез умишленото насочване на атаки срещу граждански обекти, както и престъпления срещу човечеството чрез други нехуманни действия", се посочва в доклада на ООН.

В доклада се отбелязва, че миналата зима хиляди домакинства били принудени да се справят със студа без отопление, а милиони хора били засегнати от прекъсвания на тока. В него се посочва, че студът има отрицателни последици върху физическото и психическото здраве на населението.

"С настъпването на новия студен сезон атаките отново се засилиха и съществува сериозно безпокойство за живота и здравето на гражданите", се казва още в текста.

Комисията, създадена от Съвета на ООН по правата на човека, също така обвинява Москва в трафик на хора във връзка с вербуването на чуждестранни бойци. "По-голямата част от вербуваните били убити или са изчезнали, а другите били ранени или пленени", се посочва в доклада.

Какво всъщност е хибридна война и засилва ли Русия хибридните атаки над Европа?

Правозащитната организация "Амнести Интернешънъл" отправи подобни обвинения през септември.

Според украински данни повече от 28 000 чуждестранни граждани от над 130 държави са сключили договори с руските сили от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

По-рано днес Независимата международна комисия на ООН за разследване на окупираните израелски територии обвини Израел в извършването на престъпление срещу човечеството от категория "изтребление" на Западния бряг, едновременно с извършването на "геноцид" срещу палестинците в Газа.

"Израелските власти са извършили престъпленията срещу човеството, изтребление, изтезание, изнасилване, наред с други форми на сексуално насилие, на Западния бряг, както и "преследване". В същото време продължават да извършат актове на геноцид", се казва в публикувания по-рано днес доклад.

Редактор: Дарина Методиева