Microsoft предлага програми за доброволно напускане срещу обезщетение на около 60 000 свои служители, или приблизително една четвърт от персонала си. Технологичният гигант се стреми да намали разходите си, докато инвестира огромни средства в изкуствен интелект.

Компанията съобщи за мярката на 26 октомври.

Право да се възползват от предложението ще имат служители от определени екипи в САЩ, Канада, Индия и Великобритания, заемащи длъжности до ниво вицепрезидент включително, уточни говорител на Microsoft.

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Някои категории служители обаче няма да бъдат обхванати от програмата, включително част от работещите в центровете за данни, продажбите и маркетинга.

Редактор: Ивета Костадинова