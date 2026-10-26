Орлин Владимиров окончателно беше осъден на 20 години затвор за убийството на съпругата си Евгения. Решението е на Върховния касационен съд.

Баща му Пламен Владимиров, който беше обвинен, че е помогнал за укриването и изхвърлянето на тялото, е признат за невинен от Софийския апелативен съд, като решението беше потвърдено и от ВКС.

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Тялото на 33-годишната Евгения Владимирова беше открито в куфар във водоем край Перник през 2021 г.

Делото вече веднъж достигна до Върховния касационен съд, след като Орлин и Пламен Владимирови получиха доживотни присъди. ВКС обаче отмени решението и върна процеса за ново разглеждане от друг състав на Софийския апелативен съд заради проблеми с част от доказателствата и първоначалните действия на разследването. Така Орлин Владимиров беше осъден на 20 години затвор, а баща му беше обявен за невинен.

Близки, приятели и десетки граждани неколкократно се събираха на протест с искане за справедливи присъди.

Снимка: БГНЕС

През семпември с издигнати плакати „Доживотен затвор за убийците на Евгения“, „Не искаме убийците сред нас“ и със символично донесени куфари, протестиращите за пореден път настояваха за най-тежките възможни наказания.

Редактор: Цветина Петрова