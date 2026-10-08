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Спортни новини (08.10.2026 - обедна)
Заради провеждането на спортното събитие през уикенда се очакват промени в движението в София
Над 12 000 състезатели от 70 държави ще се включат в Софийския маратон на 10 и 11 октомври. Това заяви изпълнителният директор на Фондация „София – европейска столица на спорта“ Дамян Диков в ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.
Миналата година участниците били около 8000, а тази година броят им ще достигне рекордните 12 000. Сред тях са както професионални състезатели, така и много любители.
По думите на Диков именно това е едно от предимствата на маратона – аматьорите имат възможност да застанат на старт заедно с професионални бегачи. „За любителите не е необходима специална екипировка. Подготовката може да започне постепенно с леки разходки и бягане на кратки разстояния", каза Диков.
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Заради провеждането на маратона през уикенда се очакват промени в движението в София.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
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