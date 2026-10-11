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Програмата „Деца на колела“ приобщава и малките към спорта
Какво е нужно, за да накараш децата да оставят телефоните и да излязат навън? В Добринище отговорът е съвсем прост – велосипед, добра компания и маршрут към някое красиво място край града. Велосипедът е част от ежедневието, а колоезденето се превръща във все по-разпознаваем спорт за града.
Председателят на велоклуб „Добринище“ Цветан Пчелин е човекът, който всяка вечер събира децата от Добринище и ги повежда на колела из района. За него това не е просто разходка, а начин да ги запали по движението, природата и приключенията.
Интензивното каране на колело намалява неблагоприятното въздействие на недоспиването
„Преди 12 години се роди идеята за велоклуба, създадохме го и днес вече имаме доста изяви. Всяка година правим обиколка на гръцкия остров Тасос, после задължително правим обиколка на един язовир в България“, каза в предаването „Близо до спорта“ на NOVA NEWS Цветан Пчелин.
Той допълни, че преди 9 години се е родила идеята да се направи нещо и за децата в Добринище. „Тогава се спряхме на една програма „Деца на колела“. Тя включва обучение на децата за каране първо при градски условия, което е много важно, също така каране извън града и каране по планински пътеки“, допълни Пчелин.
Целия разговор чуйте във видеото.
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