Банско е град с традиции не само в зимните спортове, но и на зеления терен. Тук се срещаме с хората, които всеки ден работят с младите футболисти. А когато има условия и хора, които вярват в децата, има и шанс за бъдеще.

Треньорът на Детско-юношеската школа по футбол в Банско Георги Кавръков каза в предаването „Близо до спорта“ на NOVA NEWS, че футболът е страхотен спорт и запалва децата. По думите му съоръжението, което имат в града се поддържа много трудно, но хората полагат грижи и усилия, което си личи. „Един терен, с който можем да се похвалим, че достига професионално ниво за игра“, подчерта Кавръков.

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Той допълни, че в школата в момента тренират над 140 деца, като най-малките са родени 2021 година, а най-големите са юноши 2008-2009 г. „От доста време не сме имали старша група, но тази година имаме“, допълни треньорът.

Целия разговор чуйте във видеото.