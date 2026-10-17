Тодор Ангелов бе избран за президент на Българска федерация по борба по време на Общото събрание на организацията. Поддръжниците на действащия председател Станка Златева излязоха от залата преди гласуването.

Общото събрание в Националната спортна академия „Васил Левски“ се забави с около 45 минути и започна с реч на Златева, която заяви, че е „изпълнила всички ангажименти, които е поела“ и че в един мъжки спорт е видяла „лицемерие и предателства“. След това тя отстъпи микрофона на желаещи да се изкажат. Първи на подиума се качи бившият член на УС Георги Мърков, който последва редица свои колеги и напусна ръководния орган през октомври. Той каза, че е „предупреждавал многократно Станка за нейното обкръжение“ и призова българската борба „да не става за смях“.

Последваха гласувания за преброители и протоколчици, а за председател бе назначен Белчо Горанов. Той отчете присъстващи 126 от 139 активни клуба и те избраха с мнозинство явно гласуване.

След почивката бе повдигнат въпрос относно регистрацията на клубовете и дали има грешки в списъците, а поддръжниците на Златева напуснаха залата в знак на протест. Горанов обаче заяви, че са налице 112 от 126 клуба.

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С първа точка бяха освободени досегашните членове на УС, след което Тодор Ангелов излезе на трибуната и каза, че „разединението трябва да приключи“. Той предложи в новия УС да влязат Рахмат Сукра, Белчо Горанов, Валентин Гецов, Евгени Стамов, Георги Калчев, Иво Ангелов, Гриша Ганчев, Армен Назарян, Мирослав Гочев, Николай Дачев, Цоло Божилски и Станислав Трендафилов. Предложението бе прието с голямо мнозинство.

По следващата точка Златева бе освободена от длъжност и отговорност, а Ангелов бе избран с 94 гласа „за“.

„За мен това е голяма отговорност. С всички възможни средства, близки и хора, които искат да помагат на борбата, ще успеем. Това иска време. Трябва да инвестираме в младежите, да има повече лагери и състезания. За да има повече българи, трябва да се обърне внимание на децата. Благодаря ви, благодаря на г-н Йорданов, г-н Ганчев и цялата общност. Готов съм на диалог с всеки, приемам и критики, и похвали“, каза Ангелов.

В заключение бе гласувана нова наредба на федерацията и с това заседанието на ОС бе закрито.

По-късно стана ясно, че Станка Златева няма намерение да обжалва решението на днешното събрание.

„Аз няма какво да обжалвам. Давам пълномощно и новият президент да работи“, заяви тя след събранието.

Попитана дали е легитимно събранието, Златева отговори: „Аз не съм достатъчно компетентна, но троянският кон Белчо Горанов отново потопи хората, с които работи. Аз не искам да се занимавам повече с тази организация. Хората го искат, видяха какво ги чака, видяха кои хора са в Управителния съвет, видяха и какво следва“.

Редактор: Габриела Павлова