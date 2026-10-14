-
Протести в Русе за по-високи заплати в културата, здравеопазването и пощите
-
Подновиха операцията по търсенето на моряци от поразения от дронове кораб HS Dignity
-
Радев: Митрофанова увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
-
Напрежението в Черно море: Какъв ход трябва да предприеме България
-
Туристическият бранш е разтревожен след новата атака срещу кораби в Черно море
-
Милен Керемедчиев: Ударите в Черно море няма да спрат
Гледайте цялата емисия
Редактор: Цветина Петрова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни