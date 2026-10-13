Формула 1 официално обяви завръщането си в Африка за първи път от 1993 г. Шампионатът подписа десетгодишен договор за провеждането на Гран при на Руанда, като първото състезание е планирано за 2030 г.

Трасето ще бъде разположено в района на Бугесера, на около 40 километра южно от столицата Кигали. Изграждането му трябва да приключи преди дебюта на страната в календара на Формула 1.

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Според официалното съобщение пистата ще бъде съобразена с естествения ландшафт на района. Денивелацията ще бъде използвана за създаването на предизвикателно трасе, което да осигурява и добри възможности за наблюдение на състезанията от трибуните.

Завръщането на Формула 1 в Африка е дългогодишна цел на организаторите. С включването на Руанда в календара през следващото десетилетие шампионатът ще има състезания на всички населени континенти.

„Днес е исторически момент. След като Руанда се присъедини към календара в началото на следващото десетилетие, Формула 1 ще кара на всеки населен континент. Така световният шампионат ще бъде по-близо от всякога до феновете си по света“, заяви изпълнителният директор на Формула 1 Стефано Доменикали.

Президентът на Руанда Пол Кагаме също приветства решението страната му да бъде домакин на състезание от шампионата.

„За Руанда е чест да приеме африканското Гран при на Формула 1 и да сподели този момент с повече от 100 милиона фенове на континента. Мнозина от тях са млади и заслужават да видят този спорт отблизо“, заяви Кагаме.

Последното състезание от Формула 1 на африканския континент се проведе през 1993 г. на пистата „Кялами“ в Южна Африка.

Редактор: Георги Иванов